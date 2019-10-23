Путин назвал цифру прощенных долгов Африке

"Россия на системной основе оказывает поддержку развитию Африканского континента", - констатировал глава государства. Москва участвует в инициативе по облегчению долгового бремени Африки и сумма списания задолженности уже превысила 20 миллиардов долларов, напомнил он.

"С рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования нацпроектов экономического роста", - также отметил президент.

Владимир Путин уже раньше называл прозвучавшую сегодня цифру. Как, например, в 2017 году после переговоров с президентом Гвинеи Альфой Конде. Тогда он заявил, что это было сделано "в рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью".