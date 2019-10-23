Путин назвал лучшей в мире российскую вакцину от Эболы

Отечественная вакцина от вируса Эбола - лучшая в мире, считает президент РФ.

Выступая на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи, Владимир Путин оценил успешное сотрудничество в борьбе с опасными заболеваниями.

Так, одной из первых стран, которая оказала помощь континенту в борьбе с лихорадкой Эбола, стала именно Россия. Наша страна не только выделила более 60 млн долларов, но и создала самую эффективную вакцину. "На мой взгляд, самая лучшая в мире", - сказал Путин.

Напомним, что во время последней вспышки эпидемии, по данным ВОЗ, погибли свыше 11 тысяч человек.