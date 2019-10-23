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23.10.2019 14:32
Рубрика: Власть

Путин предложил Намибии партнерство в ядерной энергетике

Текст: Кира Латухина (Сочи)
На полях форума "Россия-Африка" в Сочи президенты России и Намибии провели отдельную встречу. Речь шла о более тесной кооперации в самых разных сферах - от производства ядерного топлива до добычи алмазов.
Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". Фото: Михаил Метцель / РИА Новости Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". Фото: Михаил Метцель / РИА Новости
Владимир Путин и президент республики Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб во время встречи на полях саммита "Россия - Африка". Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Владимир Путин отметил, что в следующем году будет юбилей - 30-летие провозглашения независимости Намибии и установления дипотношений между нашими странами.

"За эти годы между нашими государствами сложилась атмосфера взаимопонимания и доверия. Мы ценим позицию руководства Намибии в поддержку наших инициатив в ООН, а также российских кандидатур в различные международные структуры", - подчеркнул президент РФ.

"Товарооборот в 2018 году вырос более чем в 7 раз. У нас есть хорошие перспективы по целому ряду направлений", - отметил Путин. В энергетике важной частью взаимодействия может стать освоение урановых ресурсов Намибии, считает он. "Россия занимает пятое место в мире среди производителей уранового сырья. Россия как мировой лидер в области ядерной энергетики, производства ядерного топлива и Намибия как крупнейший производитель урана могли бы наладить тесную кооперацию, стать хорошими партнерами", - уверен он.

Интересным Путин назвал такое направление сотрудничества, как совместная разведка участков, потенциально богатых ванадием, медью, золотом, другими минералами. "Есть потенциально интересные предложения в алмазно-бриллиантовом комплексе. Наш крупнейший производитель алмазного сырья компания "АЛРОСА" готова принять в Москве делегацию Намибии для обсуждения представляющих взаимный интерес вопросов", - сообщил он.

Фото: kremlin.ru
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"Интересные перспективы в транспортной сфере. Объединенная вагонная компания ведет переговоры с компанией из вашей страны о модернизации железных дорог, о поставках грузовых вагонов и комплектующих, а также рассматривается возможность крупноузловой сборки на месте", - рассказал президент РФ. "Выгодным проектом может стать и строительство наземной инфраструктуры для авиаперелетов", - считает он. Есть интерес и к совместной работе в гидроэнергетике.

"Готовы развивать взаимодействие в агропромышленном секторе. Речь идет об импорте намибийской сельхозпродукции, в частности мясо- и рыбопродуктов. Рассчитываем на возможность встречных поставок в Намибию нашей животноводческой продукции, расширения экспорта в Намибию зерна и удобрений из России", - заключил Путин.

Готфрид Гейнгоб передал на словах российскому лидеру обращение своих военных: "Военные просили меня сказать вам, что они заинтересованы в том, чтобы российские военные советники помогли им". Еще намибийский лидер подчеркнул, что двусторонние отношения находятся не на столь высоком уровне, как бы хотелось. В частности, проблемной он называл сферу энергетики. Впрочем, Гейнгоб уверен, что "как друзья", они с Путиным смогут обсудить все вопросы.

Власть Работа власти Внешняя политика Экономический форум "Россия - Африка" в Сочи
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