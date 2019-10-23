Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки

Россия готова развивать партнерские связи с региональными структурами Африки и по линии ЕАЭС, и на двусторонней основе. Об этом заявил президент Владимир Путин на рабочем завтраке с руководителями региональных организаций Африки в Сочи.

На завтрак пригласили представителей Африканского союза, Сообщества развития юга Африки, Экономического сообщества западноафриканских государств, Союза арабского Магриба, Общего рынка Восточной и Южной Африки, Восточноафриканского сообщества, межправительственной организации по развитию "сахельской пятерки" и Африканского экспортно-импортного банка.

Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества между ЕАЭС и этими организациями, отметив, что по линии Союза уже установлены контакты с рядом африканских стран. Идут переговоры о создании зоны свободной торговли с Египтом, заключен меморандум о сотрудничестве с Марокко. Завтра будет подписан меморандум между Евразийской экономической комиссией и Комиссией Афросоюза.

Россия готова развивать партнерские связи с региональными структурами Африки не только по линии ЕАЭС, но и на двусторонней основе, и российский лидер сообщил, что подготовлен к подписанию меморандум с Афросоюзом об основах взаимоотношений. "Этот документ задаст ориентиры для реализации значимых совместных проектов и инициатив в политической, торгово-экономической, социальной и гуманитарной областях", - уточнил он.

"И это лишь один из примеров взаимовыгодной кооперации. Но мы заинтересованы в налаживании и эффективном развитии сотрудничества и с другими ведущими региональными организациями Африки. Например, с Восточноафриканским сообществом", - объявил Путин и поздравил председателя этой организации президента Руанды Поля Кагаме. "Он отмечает день рождения в нашей тесной компании, компании друзей, но, к сожалению, в рабочей обстановке", - заметил он.