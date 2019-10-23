realme анонсировала в РФ линейку смартфонов 5 серии. Названы цены

Компания realme официально представила в России смартфоны новой 5 серии: realme 5 и realme 5 Pro. Смартфоны придут на смену realme 3 и 3 pro.

Старшая модель realme 5 Pro оснащена усовершенствованным 8-ми ядерным процессором Snapdragon 712 AIE и аккумулятором емкостью 4035 мАч с поддержкой быстрой зарядки VOOC 3.0 (идёт в комплекте). В России будет доступна версия 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти. Диагональ IPS - 6,3 дюйма, полезная площадь экрана - 90,6%.

Устройство получило квадрокамеру: основной модуль 48 Мп, сверхширокоугольный модуль 8Мп, портретный модуль 2 Мп и макромодуль 2 Мп. Фронтальная камера - 16 Мп.

realme 5 получил восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 665 AIE и мощным аккумулятором емкостью 5000 мАч. Модель доступна в конфигурации 3 Гб оперативной памяти и накопителем на 64 Гб (поддерживаются карты памяти, можно расширить до 256 Гб). В новинке установлен модуль NFC - эксклюзивно для российского рынка. Диагональ IPS - 6,5 дюйма. В отличие от старшей модели у realme 5 квадрокамера основана на 12 Мп сенсоре.

Оба смартфона работают под новой оболочкой ColorOS 6 на основе Android 9. Компания обещает обновление до Android Q.

realme 5 будет продаваться в цветах - "Синий кристалл" и "Фиолетовый кристалл", а realme 5 Pro будет доступен в цветах "Мерцающий синий" и "Зеленый кристалл". Продажи стартуют 24 октября, стоимость realme 5 составит 12 990 рублей, а realme 5 Pro - 16 990 рублей.