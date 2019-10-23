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23.10.2019 15:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эксперт: Москва расходует на программу благоустройства менее 4% бюджета

Текст: Ирина Огилько

Успешной назвал программу благоустройства Москвы известный московский архитектор и соучредитель архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро.

Фото: iStock
Москвичи стали в три раза чаще посещать парки после их благоустройства

"Насколько я знаю, Москва тратит на благоустройство меньше 4 процентов бюджета. Это немного, другие мегаполисы тратят гораздо больше средств. При этом Москва проводит огромный объем работы, так как это не только мощение плиткой, это и перекладка и упорядочение всей инженерной инфраструктуры, фасады и многое другое. Мне кажется, что это одна из успешных программ Москвы, опытом которой серьезно интересуются в других странах", - сказал журналистам архитектор. Как отметил Олег Шапиро, его иностранные коллеги считают российскую столицу в плане благоустройства одним из образцовых городов.

Напомним, что Москва за последние годы создала сотни благоустроенных общественных пространств, причем сделаны они на новом качественном уровне. Преобразились парки, скверы, появилось много новых пространств. Ожидается, что к концу текущего года в городе общее число благоустроенных территорий составит 730 объектов, общей площадью более 16,2 тыс. га. До конца года в рамках программы "Мой район" благоустроено будет 161 территория. Среди таких объектов усадьба Люблино, Дюссельдорфский парк, "парк света", парк Победы, Детский Черкизовский парк и другие.

Кстати

Специалисты архитектурного бюро Wowhaus преобразили много знаковых столичных объектов: Крымскую набережную, Зеленый театр ВДНХ, институт "Стрелка", Электротеатр "Станиславский" и другие.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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