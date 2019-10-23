Игорь Артамонов: "Работу с малым бизнесом будем перестраивать"

Об этом заявил глава региона на совещании по поддержке малого и среднего предпринимательства. "Необходимо разрабатывать дополнительные меры поддержки для предпринимателей. Многие бизнесмены часто не знают о дотациях, на которые могут рассчитывать" - сказал Артамонов.

Глава области подчеркнул, что необходимо значительно увеличить численность занятых в малом и среднем бизнесе, создать рабочие места. Игорь Артамонов поручил своему заместителю Дмитрию Аверову и начальнику управления экономики Сергею Курбатову разработать проект, направленный на стимулирование предпринимателей к развитию малого бизнеса в Липецкой области.

"Есть ряд предпринимателей с интересными и перспективными проектами, которые уехали в Москву, сославшись на то, что у нас их не поддерживают. Необходимо изучить опыт других регионов. Понять, каких мер поддержки не хватает в Липецкой области и перестраивать работу с малым бизнесом", - заявил Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области раскритиковал систему популяризации предпринимательства в регионе. По словам Игоря Артамонова, с бизнесом нужно выстраивать более качественный диалог, проводить больше специализированных форумов, показывать интересные практики других субъектов, рассказывать о мерах поддержки предпринимательства, предлагать проекты, которые интересны региону.

"Стимулировать нужно не все подряд, а самые актуальные, перспективные, инновационные проекты. Если у бизнесменов нет идей, значит, надо им предложить свободные ниши", - сказал Игорь Артамонов.

В целом по приросту численности занятых в малом бизнесе Липецкая область имеет положительную динамику. По данному показателю регион занимает третье место в Центральном Федеральном округе после Московской и Тверской областей. По данным областного управления экономики, на 1 октября 2019 года число жителей региона, занятых в малом предпринимательстве, составило 123 489 человек.