Международный форум "Религия и мир" стартовал в Москве

"Творец поставил человека отвечать за Землю" и "Плодитесь и размножайтесь" - эти ценности Корана и Книги Бытия стали символами V Международного форума "Религия и мир", который в 2019 году принимает Москва.

Гости из 12 стран, в основном из государств Ближнего Востока, Балкан и стран СНГ, представители всех традиционных религий, приехали на форум как на дискуссионную площадку для разговора о ценностях межконфессиональных диалогов, об информационной безопасности, социальном служении и благотворительности.

Однако главная тема V Международного форума "Религия и мир" - экология. Участники форума обсуждают экологию отношений и диалог религий, роль религии в борьбе за окружающую среду, профилактику и противодействие религиозного радикализма.

- Призыв "Плодитесь и размножайтесь!" в Книге бытия означал призыв к освоению Земли, но не к доминированию на ней, - заявил на форуме депутат парламента Греции Харакопулос Максимос. - Все дальнейшие попытки части стран и людей стать "царем" природы, а не ее частью, ведут к победе эгоизма, а эгоизм - катализатор разрушения человеческих отношений и окружающей среды.

Максимос вместе с ораторами из Ливана, Ирана и Македонии попросил в заключительную декларацию форума включить тезис о том, что борьбу за чистоту окружающей среды "неразумно использовать как таран во имя гражданских протестов, которые не защищают экологию, а раскалывают гражданские общества".

Так же на тематических площадках участники мероприятий обсудили современные вызовы и угрозы, касающиеся сохранения религиозной идентичности и вопросы диалога религий.