Сомнительные контракты с подрядчиками на 978 миллионов рублей нашли на Тамбовщине активисты проекта "За честные закупки". В Мичуринском районе они проверили строительство "супершколы", детсада, фельдшерско-акушерского пункта и других важных для жителей объектов, открытие которых почему-то откладывается.

Так, в Мичуринске очень ждут запуска школы - вернее, научно-технологического центра имени И. Мичурина - на 1275 мест. Восемь корпусов обещали возвести за рекордное время: договор с подрядной фирмой заключили в апреле 2017-го, а перерезать ленточку должны были уже в декабре. Но основной договор начал обрастать допсоглашениями: увеличивались и цена, и срок исполнения работ.

- Возникает множество вопросов о причине такой задержки с вводом школы в эксплуатацию. Тамбовчане уже не верят в то, что на объекте нет нарушений, - пояснил руководитель проекта "За честные закупки" Валерий Алексеев.

Губернатор Александр Никитин пообещал открыть школу до конца 2019 года. Генподрядчик - АО "АИЖК Тамбовской области" - пустил в здание местных журналистов и родителей. В подвале им показали места, откуда брались пробы бетона, - стены по итогам экспертизы усилили специальной металлоконструкцией. По словам чиновников, теперь школа полностью безопасна.

- Мы хотим развенчать мифы о том, что здесь трескаются стены и не выдерживает нагрузки фундамент. Это неправда, - заявил замглавы города Василий Малюков. - Принять школу в эксплуатацию нам не позволяют небольшие недостатки в отделочных работах.

Мичуринцы показали гостям развалившееся ограждение футбольного поля

Еще одна удивительная закупка в Мичуринске касается уличного туалета. В ОНФ его называют одним из самых дорогих в России. Конструкция обошлась городу в два миллиона. Предполагалось, что она будет оборудована платежным терминалом с приемниками для монет и купюр. По факту это устройство неисправно, и деньги принимает специальный сотрудник через окошко - как и в более дешевых моделях туалетов.

Активисты изучили и контракты на благоустройство. В частности, расположенного в центре города коллекционного сада - его заложил сам Мичурин в 1935 году, там его и похоронили. Аграрный университет заказал работы на 14 с лишним миллионов. Преображение сада должно было закончиться в августе, но идет до сих пор.

У экспертов возникли подозрения насчет реальной стоимости оборудования и материалов для игровых и спортивных площадок, купленного в рамках программы благоустройства дворов в 2017 году. Аналоги стоят дешевле. Мичуринцы показали гостям незакрепленные тренажеры и развалившееся ограждение футбольного поля.

В Кочетовке обнаружился недействующий ФАП за 6,8 миллиона - гости увидели там лишь строителей и не убранный ими мусор. Работы, однако, приняты и оплачены.

Поскольку материалы рейда вызвали большой резонанс, в региональном СК начали процессуальную проверку по фактам возможных махинаций при госзакупках. К слову, нарушения при строительстве мичуринской школы уже расследуются в рамках уголовных дел.

Прямая речь

Антон Гетта, координатор проекта "За честные закупки", депутат Госдумы:

- У большей части тамбовских закупок, которые сошли в список сомнительных, есть общая черта: срок исполнения прошел или на днях закончится, но работы идут полным ходом. Все подрядчики как будто пытаются успеть в последний вагон. Однако в документах о продлении сроков ни слова. Возможно, их просто "забыли" выложить. Итоги проверки мы передадим губернатору области с просьбой взять строящиеся объекты под контроль. Также попросим КСП региона проверить возможное завышение стоимости контракта на благоустройство дворов.