Под Курском мужчина напал с ножом на школьниц

В Курской области полиция разыскивает человека, напавшего с ножом на двух школьниц в местечке свобода Золотухинского района. Личность мужчины пока не установлена, полиция опубликовала его приметы.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза темные, впалые щеки. Он был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.

- Все, кто располагает информацией о месте нахождения злоумышленника, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, с любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется, - добавили в региональном УМВД.

Информация о нападении и ножевых ранениях двух школьниц появилась сначала в соцсетях, а затем в местных СМИ. Сообщается, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.