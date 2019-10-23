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23.10.2019 15:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Курском мужчина напал с ножом на школьниц

Текст: Анна Скрипка

В Курской области полиция разыскивает человека, напавшего с ножом на двух школьниц в местечке свобода Золотухинского района. Личность мужчины пока не установлена, полиция опубликовала его приметы.

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Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, мужчине на вид 45-50 лет, рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, глаза темные, впалые щеки. Он был одет в штаны и кофту камуфляжного цвета, обут в темные кроссовки, темную кепку.

- Все, кто располагает информацией о месте нахождения злоумышленника, могут круглосуточно сообщать об этом по телефону 02, с мобильного 102, с любой отдел полиции, а также любому сотруднику полиции. Конфиденциальность гарантируется, - добавили в региональном УМВД.

Информация о нападении и ножевых ранениях двух школьниц появилась сначала в соцсетях, а затем в местных СМИ. Сообщается, что госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область
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