В этой истории много такого, что можно объяснить только чудом, ну или как минимум удивительным стечением обстоятельств. А началось все пару лет назад, когда в селе Высокое Кесовогорского района Тверской области приезжий приобрел под дачу полуторавековой кирпичный дом, построенный в свое время бывшим крепостным крестьянином, купцом второй гильдии и почетным гражданином Российской империи Арсением Козловым. Однако первый владелец дома, кроме своего жилища, возвел в этом селе еще и великолепный храм. Сегодня он, к сожалению, полуразрушен. Именно эту церковь неравнодушный высоковский дачник вместе с энтузиастами-единомышленниками начал восстанавливать. Вот как не поверить после этого в промысел Божий...

Особенный дачник

Почему он купил ну очень старый дом из красного кирпича со стенами в 80 сантиметров толщиной, московский бизнесмен Александр Невоструев и сам не до конца понимает.

- Искал дом на юге, а купил на севере, в 300 километрах от Москвы. Даже не знаю, что и привлекло. Как-то само собой получилось, - признается он.

Ну а когда приехал в Высокое да увидел пусть и полуразрушенный, но очень красивый местный храм Спаса Нерукотворного Образа, узнал историю его постройки - понял, что это судьба.

Крестьянин Козлов был, судя по всему, чрезвычайно предприимчивым мужиком, потому что после освобождения от крепостной зависимости смог разбогатеть. Да и везло ему изрядно: например, храм он построил на выигрыш по облигации государственного займа. Видимо, в благодарность Богу за все этот человек и вложил деньги в строительство кирпичной сельской церкви взамен обветшавшей деревянной. Строился храм с 1868 по 1873 год, по индивидуальному проекту. Семиглавый, двухъярусный, "с высокохудожественным набором деталей и тонко проработанными профилями штукатурных карнизов и элементов наличников", он, конечно, был украшением и села, и всей округи.

Увы, через полтора века после тех событий на фасадах и крыше заброшенного с советских времен храма росла уже целая березовая роща, вместе с ветрами и дождями превращая в руины труд дореволюционных строителей. Именно тогда в селе появился Александр Невоструев - тоже, кстати, строитель по профессии. Глубоко верующий человек, он загорелся идеей церковь восстановить, привлек друзей из Москвы. Узнали об инициативном дачнике прихожане храма в райцентре Кесова Гора, тоже подключившиеся к работам, а потом и епископ Бежецкий и Весьегонский Филарет благословил энтузиастов на доброе дело.

Сложился пазл

А дальше произошло очередное невероятное событие, и словно сложился пазл. Научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Владимир Зверев, давно изучающий свою родословную и узнавший, что все его предки по мужской линии были священниками, решил объехать деревни и храмы в Тверской области, где они служили.

- Приехали мы в одну деревню - там храм заброшен, в другой так же, а в Высокое в 2018 году проехать не смогли. Отправились туда через год, по другой дороге, - рассказывает Владимир Игоревич. - Добрались, смотрим, а возле храма и на нем люди работают. Мы, конечно, подошли, познакомились с Александром и его помощниками. Мой прапрадед Сергей Алексеевич Зверев был последним настоятелем высоковского храма, с 1899 по 1919 год, поэтому чувства, которые я тогда испытал, словами передать невозможно. Более того, сын Арсения Козлова Николай был крестным отцом моего прадеда Бориса. Это все подтверждено документально. Вы представляете, сколько пересечений, переплетений, удивительных просто совпадений связано с этим храмом и его восстановлением!

Благодаря московскому ученому и его друзьям после той поездки у высоковского храма появились свои страницы в соцсетях, начался сбор средств на его восстановление через фонд "Начинание". В интернете узнал о высоковских энтузиастах и известный архитектор-реставратор Андрей Тутунов, теперь консультирующий их по многим вопросам.

- Когда мы разместили в соцсетях клич о помощи, Андрей Сергеевич сам написал нам, - рассказывает Владимир Зверев. - Сказал, что у нас интересный храм, и предложил консультировать бесплатно, а также сделать чертежи дверей, окон и утраченной ограды храма.

Впервые за век

То есть помощь пришла откуда не ждали. А вот жители самого Высокого, по словам Александра Невоструева, почему-то пока не прониклись - в ремонтных работах не участвуют. Приезжают на "объект" для этих целей в основном москвичи и жители Кесовой Горы - всего около двадцати энтузиастов. По выходным в Высоком обычно собираются восемь - двенадцать человек.

К счастью, несмотря ни на что, фундамент у церкви не поплыл и стены оказались целы. Поэтому летом 2019 года участники восстановления храма решали главную на тот момент задачу: делали временную кровлю, чтобы остановить разрушение здания. И с задачей справились.

Благодаря московскому ученому у высоковского храма появились свои страницы в соцсетях, начался сбор средств

Зимой они планируют разобрать сгнившие полы второго этажа. И хотя на первом этаже полы почти в идеальном состоянии, потому что в советское время храм использовали в качестве своеобразного элеватора, где хранили зерно, разбирать придется и их - чтобы очистить пространство под полом от скопившейся за многие годы шелухи и прочего мусора. Всего же, по прикидкам строителей, работы в храме - лет на пять как минимум. Но с весны следующего года надо бы уже думать о куполах: только после их установки можно будет окончательно доделывать кровлю. Как объяснил Александр Невоструев - чтобы ее не повредить.

Нужные специалисты из Переславля-Залесского приезжали в Высокое, все посмотрели-подсчитали и сообщили, что семь главок обойдутся в 3,5 миллиона рублей. Где брать эти деньги, руководитель работ пока не знает. С помощью благотворительного фонда удалось собрать 160 тысяч рублей. Даже если бы энтузиасты делали кровлю исключительно за свой счет, этих денег не хватило бы и на одну главку.

Между тем верующие из окрестных деревень уже воспрянули духом и ждут, когда снова поднимутся к небу все семь храмовых крестов, ведь до ближайшей действующей церкви далековато - она находится в 15 километрах от Высокого, в селе Уницы. Ждут и молятся за тех, кто возрождает святыню: в ней в этом году прошли первые три службы за сто лет. Вот так здесь отметили столетие с момента закрытия храма - его открытием…

Кстати

Параллельно с восстановлением церкви Александр Невоструев собирает и реставрирует иконы, которые будут украшать внутренние храмовые помещения. Что-то делает сам, что-то отдает на реставрацию специалистам из Твери или Москвы. А недавно он начал вырезать иконы из дерева. Сделал пока один такой образ, причем на его изготовление ушло месяца четыре. На эту кропотливую работу времени у энтузиаста пока не хватает.

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