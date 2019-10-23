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23.10.2019 16:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Собянин осмотрел итоги благоустройства двух набережных Замоскворечья

Текст: Иван Пышечкин

В столице закончили благоустройство Овчинниковской и Озерковской набережных. Еще совсем недавно эти берега Москвы-реки москвичи не любили из-за узких тротуаров и отсутствия зелени. И вот их привели в порядок, и народу сразу прибавилось. Итог проведенных работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

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"Сегодня появились еще две благоустроенные набережные - Овчинниковская и Озерковская. Я думаю, что в следующем году они состыкуется с Якиманской и Крымской набережными и создадут единое общественное пространство", - сказал Собянин.

По словам мэра, столица не сбавляет темпов реконструкции набережных, большая часть из которых годами была либо в плохом состоянии, либо находились они в промышленных зонах и были недоступны москвичам. Результаты уже заметны - например, Крымская набережная стала одним из самых популярных мест отдыха в городе. Она приспособлена не только для прогулок, но и комфортных занятий спортом.

"В этом году было сделано около 15 километров набережных, а в следующем году будет реконструировано и построено заново около 20 километров. Программа, которую мы наметили, - привести большую часть набережных Москвы к мировому уровню, выполняется. Я думаю, что в ближайшие пять лет мы эту работу закончим", - отметил Собянин.

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Овчинниковская и Озерковская набережные относительно невелики - их общая протяженность всего 2,6 км. Однако это красивейшие места Замоскворечья, которые до недавнего времени были в неудовлетворительном состоянии: узкие тротуары с торчащими посередине опорами освещения, хаотичные "дикие" парковки вместо скверов, дефицит зелени - все это делало прогулки некомфортными и заставляло перемещаться на другой берег Москвы-реки - на уже благоустроенную небрежную и парк "Зарядье".

В ходе работ их расширили и замостили гранитной плиткой, а между тротуарами и проезжей частью создали зеленую полосу с газоном, деревьями и кустарниками. Теперь находиться у воды стало гораздо приятней, и проезжающие рядом машины не беспокоят гуляющих. Попутно отремонтировали ливневку и водопроводные сети, убрав портившие вид провода в специальную кабельную канализацию. А украшением этих мест стали два небольших сквера, где установили множество лавочек, разбили клумбы и цветники.

Привели в порядок и прилегающие к набережным переулки - Средний Овчинниковский, Большой Татарский и Озерковский. Здесь также сделали комплексное благоустройство, а по просьбам жителей отремонтировали еще и девять дворов.

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