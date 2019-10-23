Таксист в Москве не пропустил "скорую" и угрожал ее водителю ножом

В Москве автомобилю скорой помощи со спецсигналами отказался уступить дорогу водитель такси. Таксист не только не дал ему проехать, но и выскочил из машины и стал угрожать водителю "скорой" ножом, а потом и вовсе ударил его по лицу.

Пострадавший обратился с заявлением в полицию. Полицейские задержали нарушителя, которым оказался 54-летний приезжий, ранее имевший судимость. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Москве это уже второй за два дня инцидент с неадекватными водителями такси, бросающимися на людей с ножами. Накануне в центре столицы таксист ударил 32-летнего пассажира, с которым у него случился конфликт.