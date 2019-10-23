Новости

Сергей Семак назвал заслуженной победу "Лейпцига" над "Зенитом" в ЛЧ 23.10.2019
Шойгу дал гарантии безопасности мирным жителям на границе с Турцией 23.10.2019
Renault представила автомобиль для российской полиции 23.10.2019
Голкипер Кошечкин продолжил матч после того, как ему коньком порезали шею 23.10.2019
В "Росатоме" опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов 23.10.2019
Chanel: красивая фантазия об империи, ушедшей в небытие 23.10.2019
Mikimoto: чарующее вдохновение европейских королевских садов 23.10.2019
Новое слово Tiffany & Сo.: коллекции украшений для мужчин 23.10.2019
Graff: сверкающие спирали сережек и волны драгоценных камней 23.10.2019
Garrard: основные мотивы коллекции Muse - змеи и звездный свет 23.10.2019
Hublot превратили наручные часы в повседневную форму искусства 23.10.2019
Американская актриса помогла создать "экологичную" сумочку Chopard 23.10.2019
Zenith: идеальный спутник для деловой женщины 23.10.2019
Lalique воспел свободных и дерзких женщин эпохи "Великого Гэтсби" 23.10.2019
Часы "Elegante by F.P.Journe": специально для женщин 23.10.2019
Omega создали серию украшений для тех, кто разделяет страсть к морю 23.10.2019
Минобороны показало на видео дозаправку и посадку Ту-160 в ЮАР 23.10.2019
realme анонсировала в РФ линейку смартфонов 5 серии. Названы цены 23.10.2019
Футболист "Витесса" нецензурно обругал Слуцкого на тренировке 23.10.2019
Вышел трейлер нового хоррора от Гильермо дель Торо "Оленьи рога" 23.10.2019
Toyota показала концепт, развлекающий пассажиров во время езды 23.10.2019
Путин напомнил позицию Москвы по суданской проблеме 23.10.2019
Президент Нигерии заявил Путину о желании учиться у России 23.10.2019
Врач рассказал о первых признаках гипертонического криза 23.10.2019
Видео: как Сэм Мендес снял военную драму "1917" без монтажных склеек 23.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 23:06
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Время перемен

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы - новый руководитель
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 240(7998)
В одном из самых крупных департаментов правительства Москвы - труда и социальной защиты населения - смена руководства. Прежний глава, Владимир Петросян, покинул министерский пост в правительстве столицы по собственному желанию - ушел на пенсию. На его место указом мэра города Сергея Собянина назначен Евгений Стружак.

Новому руководителю 42 года. Он кандидат юридических наук, родом из Тюменской области, где и начинал трудовую деятельность. Преподавал там в госуниверситете, был секретарем и членом облизбиркома, заместителем руководителя аппарата губернатора. С 2011 года включен в президентский резерв управленческих кадров. Спустя два года назначен первым замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, а с 2017-го - руководителем. В этой должности он и работал по сей день.

В социальной сфере столицы заняты 40 тысяч человек, около 180 учреждений

Его предшественник, Владимир Петросян, возглавлял департамент труда и социальной защиты в правительстве Москвы 12 лет и еще четыре года до этого был замруководителя. О своей отставке говорит спокойно: "Я проработал на этом месте 16 лет. Надо уметь сделать шаг вперед и дать возможность проявиться другим. Иначе у молодежи не будет стимула для работы". Назад оглядывается с удовольствием: "Это были годы развития социальной сферы Москвы, формирования новых структур. Но главное - это то, что с приходом Сергея Собянина соцработники повернулись к людям лицом".

Фото: Любовь Проценко/РГ
Каким будет реабилитационный центр, который французы построят в Москве

Напомню, именно при Собянине Владимир Петросян стал министром правительства Москвы, что сразу задало новую планку всей работе. Вскоре после этого его департамент объединили еще с одним - семейной политики. Укрупненное ведомство взяло под свое крыло сирот и семьи с детьми, нуждающиеся в помощи. Всерьез занялось подготовкой приемных родителей и семей, готовых усыновить детей, оставшихся без попечительства. Усилилась их материальная поддержка. Вскоре сиротских интернатов в городе не осталось. Одни ребята ушли в семьи, другие теперь воспитываются в домах семейного типа.

В 2015 году в департамент соцзащиты влился и департамент труда. Очередное обновление привело к реформированию всей службы занятости. Власти перестали раздавать пособия оставшимся без работы, а начали помогать им найти себя при трудоустройстве - поиском вакансий, переобучением, психологической поддержкой в трудное для них время. И это при том, что безработица в столице и без того самая низкая в стране - всего 0,4 процента.

Всего в социальной сфере Москвы заняты около 40 тысяч работников, около 180 учреждений. Но без дела никто не сидит. Ведь только пенсионеров в городе более трех миллионов. 128 тысячам пожилых москвичей требуется помощь на дому. Еще 16 тысяч горожан проживают в пансионатах для престарелых и психоневрологических интернатах. И то, как им там живется, зависит во многом также от социальных работников. Не забывают они и о москвичах, живущих в семьях. Программа "Московское долголетие" вывела из четырех стен почти 200 тысяч горожан. Они начали заниматься в спортсекциях, кружках по изучению компьютерной грамотности и иностранных языков, танцевальных и многих других. А когда минувшим летом бабушки - участницы "Московского долголетия" вышли на сцену Государственного концертного зала "Россия", вместе с ними пел и Владимир Петросян. И вот пришла пора влиться в этот хор новому голосу - Евгения Стружака.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Правительство одобрило возвращение пива на стадионы
США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам