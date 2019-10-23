В одном из самых крупных департаментов правительства Москвы - труда и социальной защиты населения - смена руководства. Прежний глава, Владимир Петросян, покинул министерский пост в правительстве столицы по собственному желанию - ушел на пенсию. На его место указом мэра города Сергея Собянина назначен Евгений Стружак.

Новому руководителю 42 года. Он кандидат юридических наук, родом из Тюменской области, где и начинал трудовую деятельность. Преподавал там в госуниверситете, был секретарем и членом облизбиркома, заместителем руководителя аппарата губернатора. С 2011 года включен в президентский резерв управленческих кадров. Спустя два года назначен первым замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы, а с 2017-го - руководителем. В этой должности он и работал по сей день.

В социальной сфере столицы заняты 40 тысяч человек, около 180 учреждений

Его предшественник, Владимир Петросян, возглавлял департамент труда и социальной защиты в правительстве Москвы 12 лет и еще четыре года до этого был замруководителя. О своей отставке говорит спокойно: "Я проработал на этом месте 16 лет. Надо уметь сделать шаг вперед и дать возможность проявиться другим. Иначе у молодежи не будет стимула для работы". Назад оглядывается с удовольствием: "Это были годы развития социальной сферы Москвы, формирования новых структур. Но главное - это то, что с приходом Сергея Собянина соцработники повернулись к людям лицом".

Напомню, именно при Собянине Владимир Петросян стал министром правительства Москвы, что сразу задало новую планку всей работе. Вскоре после этого его департамент объединили еще с одним - семейной политики. Укрупненное ведомство взяло под свое крыло сирот и семьи с детьми, нуждающиеся в помощи. Всерьез занялось подготовкой приемных родителей и семей, готовых усыновить детей, оставшихся без попечительства. Усилилась их материальная поддержка. Вскоре сиротских интернатов в городе не осталось. Одни ребята ушли в семьи, другие теперь воспитываются в домах семейного типа.

В 2015 году в департамент соцзащиты влился и департамент труда. Очередное обновление привело к реформированию всей службы занятости. Власти перестали раздавать пособия оставшимся без работы, а начали помогать им найти себя при трудоустройстве - поиском вакансий, переобучением, психологической поддержкой в трудное для них время. И это при том, что безработица в столице и без того самая низкая в стране - всего 0,4 процента.

Всего в социальной сфере Москвы заняты около 40 тысяч работников, около 180 учреждений. Но без дела никто не сидит. Ведь только пенсионеров в городе более трех миллионов. 128 тысячам пожилых москвичей требуется помощь на дому. Еще 16 тысяч горожан проживают в пансионатах для престарелых и психоневрологических интернатах. И то, как им там живется, зависит во многом также от социальных работников. Не забывают они и о москвичах, живущих в семьях. Программа "Московское долголетие" вывела из четырех стен почти 200 тысяч горожан. Они начали заниматься в спортсекциях, кружках по изучению компьютерной грамотности и иностранных языков, танцевальных и многих других. А когда минувшим летом бабушки - участницы "Московского долголетия" вышли на сцену Государственного концертного зала "Россия", вместе с ними пел и Владимир Петросян. И вот пришла пора влиться в этот хор новому голосу - Евгения Стружака.