В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества

Замдиректора "Комитета за гражданские права" Андрея Маякова задержали в Москве по подозрению в покушении на мошенничество. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба столичного ГСУ СК.

Маякова задержали во вторник при получении 200 тысяч рублей от осужденного. По версии следствия, правозащитник потребовал с него 2,5 миллиона рублей, чтобы уговорить прокуратуру проверить законность обвинительного приговора. В СК считают, что 200 тысяч были первым траншем.

Против Маякова возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ - "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Следователи уверены, что правозащитник собирался похитить деньги. В ближайшее время суд изберет мужчине меру пресечения.

Отметим, что ранее Маяков был судим за аналогичные преступления.