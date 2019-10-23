Билет на автобус, троллейбус или маршрутку в столице Черноземья подорожает с 28 октября. Стоимость проезда будет зависеть только от способа оплаты.

Терминал расположен рядом с водителем, и пробираться к нему с задней площадки автобуса крайне проблематично. Фото: STWITY.COM

Одна поездка обойдется воронежцам в 23 рубля при оплате наличными и в 21 - по карте. Такую же сумму придется отдавать за провоз багажа, сумма габаритных размеров которого находится в промежутке от 120 до 180 сантиметров. "Ночной" тариф упразднен.

Сегодня горожане платят за проезд в автобусах любой вместимости 17 рублей, независимо от формы расчетов. Однако с десяти вечера до шести утра цена билета выше - 25 рублей. Фактически общественный транспорт в Воронеже ходит максимум до полуночи, и то не по всем маршрутам. В троллейбусах, которые курсируют примерно до 19 часов, проезд стоит 17 рублей, при оплате по безналу - 15.

На сегодня в столице Черноземья установлен самый низкий тариф среди городов-миллионников России и среди областных центров в Центральном округе. Предельная стоимость проезда в Воронеже не повышалась уже 2,5 года, что вызывало протесты перевозчиков.

Предельная стоимость проезда в городе не повышалась уже 2,5 года

Как сообщил руководитель управления по госрегулированию тарифов Воронежской области Евгений Бажанов, себестоимость перевозки одного пассажира составляет 18-19 рублей. Оставшаяся часть платы будет направлена на закупку новых автобусов. Весной мэрия Воронежа планирует выставить маршруты на конкурс и заключить новые договоры с перевозчиками.

- Дифференциация тарифа приведет к ряду проблем. Например, терминалы будут "ломаться". Передавать карту с задней площадки автобуса небезопасно, а попадание ее в стоп-лист, как и исключение из него, не всегда понятно, - уверен активист общественного движения "Город и транспорт" Виталий Иванищев

Трудности с безналичной оплатой проезда в Воронеже действительно встречаются. Но неудобство пассажиры испытывают - в основном потому, что им физически сложно добраться до терминала (расположен рядом с водителем) в переполненном салоне.