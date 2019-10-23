Глава Якутии создал "Айсблог"

Глава Якутии Айсен Николаев обзавелся своим каналом "Айсблог" на YouTube.

- Главной задачей этого блога я вижу идею привлечения к нам в Якутию интересных людей. Я сторонник того, чтобы такое взаимообогащение шло постоянно, - пояснил Николаев.

Первый выпуск посвящен развитию стрит-арта. Тема актуальна. Недавно в республике завершился фестиваль LETO.YAKUTIA, в рамках которого молодые художники разрисовывали "глухие" стены жилых домов и даже объекты коммунального хозяйства, портившие городские пейзажи, а теперь ставшие их украшением. Собеседниками главы региона стали уличный художник из Нижнего Новгорода Никита Кузнецов и его коллеги из Якутска.

За сутки "Айсблог" обрел более 200 подписчиков. Из полутора тысяч посмотревших ролик несколько десятков человек оставили комментарии.

К тем, кому интересен этот канал, Айсен Николаев обратился с предложением писать в комментариях, кого бы они хотели видеть в качестве гостя в следующем выпуске.