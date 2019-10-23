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23.10.2019 08:06
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатскую икру от производителей-призраков пытались продать в Сети

Текст: Дина Непомнящая

Купить икру лососевую зернистую, от камчатских производителей, которых на самом деле не существует, предлагали гражданам в интернете, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области со ссылкой на информацию управления по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу.

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Покупателям рекламировали продукцию, якобы произведенную фирмами "Камчатские деликатесы", "Тунгутун" и "Заря". Однако, по данным налоговой, таких компаний официально не существует.

Кроме того, в Сети выставили на продажу баночки с красной икрой по 250 граммов от двух реальных камчатских производителей. Но при более тщательной проверке выяснилось, что продукцию в таком весе, упаковке и с изображенной на рекламных снимках маркировкой они не выпускают.

Информацию о фальсификатах деликатесов передали в контролирующие органы для дальнейших разбирательств.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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