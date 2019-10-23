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23.10.2019 07:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Дальнем Востоке авиация нанесла ракетно-бомбовые удары

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

На Дальнем Востоке летчики Восточного военного округа провели учение по уничтожению условного противника, используя неуправляемые ракеты, авиабомбы и пушечное вооружение боевых машин.

Фото: Минобороны РФ
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Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу ВВО, тренировка проходила на трех полигонах в Хабаровском крае и Приморье. К ней привлекались экипажи четырех авиационных полков округа, всего - более 30 самолетов и вертолетов.

Истребители Су-35с, Су-30см, Су-30м2 уничтожали и блокировали аэродромы вместе с системами противовоздушной обороны "неприятеля". Воздушный бой с самолетами противника вели истребители-перехватчики МиГ-31. Им помогали вертолеты Ми-8АМТШ "Терминатор" и Ка-52 "Аллигатор", которые не давали разрозненным группам "противника" выйти из-под удара.

Штурмовики Су-25СМ "Грач" наносили ракетно-бомбовый удар по наземным целям - подземным бункерам, складам с оружием, парку боевых машин условного врага.

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