Где еще можно увидеть такую гиену, как эта, - ласковую, общительную, забавную? Ее соседка, медведица Машка, умеет танцевать вальс. Еще есть Милашка - леопард! Прыгучая, грациозная кошка, очень игривая. Она любит забрасывать хозяйке лапы на плечи. Урчит и заглядывает в глаза. В единственном частном зоопарке Приморья животных разрешают кормить и гладить, с ними можно фотографироваться и разговаривать.

Алена и Сергей Асновины: Животные, которые живут у нас в зоопарке, ласковые и общительные. Фото: Глеб Ильинский

Гиена, цирк и Джейни

Этот район Владивостока именуется Сад-город. Утопающий в зелени, он долгие десятилетия остается одним из любимых мест жителей и гостей приморской столицы.

Дорога петляет от железнодорожной платформы и упирается в красивые ворота, поверх которых яркая вывеска "Зоопарк - Сад-город".

Аккуратные дорожки среди деревьев. Чисто, атмосферно. Недалеко от входа просторный вольер с элегантным оленем.

- Это наш красавец Константин, - улыбаясь, представляет гостям четвероногую грацию Алена Асновина, хозяйка зоопарка.

Костя смотрит на нее понимающими влажными глазами. Алена говорит, что у него есть давняя любовь - олениха, которая за несколько лет произвела на свет четверых оленят.

А на другой стороне аллеи, заслышав голос Алены, жалобно-радостно заскулила гиена. Хищница, как домашняя кошка, стала тереться об Алену, так и норовя поцеловать в нос.

- Это девочка, очень ласковая, без тени коварства. Думаем, как бы ей друга найти. Скучно одной. Но гиены в нашем регионе большая редкость, поэтому вопрос с женихом сложный, - замечает Алена Асновина.

Фото: Глеб Ильинский

К нам присоединяется Сергей Асновин, супруг Алены и совладелец этого уникального животного мира.

На вопрос, как они "докатились до такой жизни", Асновины белозубо улыбаются и дружно говорят, что по-настоящему счастливы.

Сергей живность любил, лечил и оберегал с раннего детства.

- У меня было тринадцать аквариумов. Благо дом был большой, - вспоминает он.

После школы и службы в армии покатался по стране механиком рефрижераторного поезда. Потом из любопытства ушел в передвижной театр зверей, под куполом которого трудился рабочим, администратором и даже клоуном.

Алена из "тургеневских" девушек. Росла книжной, мечтательной и задумчивой.

- Всегда хотела жить в лесу, чтобы меня окружали добрые звери, - вспоминает она.

Девочка обожала книги про таинственную Африку, про Тарзана и Джейни. Всегда с большой неохотой выходила из владивостокского цирка после представлений. Ей хотелось остаться, кормить животных, стать им другом.

Зоопарк - дом для животных

Много времени в юности Алена провела на конюшне. Лошади были ее большой любовью.

С Сергеем познакомилась случайно: гуляла с белым пони, когда вдруг подошел рослый парень и стал расспрашивать про маленькую лошадку.

Алена по глазам понимала, что собеседнику больше интересна она, нежели животное. И не ошиблась.

Они стали встречаться, затем он пригласил ее в передвижной театр зверей. А вскоре предложил стать его женой. Она не раздумывая согласилась. Распрощаться с разъездной жизнью их заставило рождение дочки.

Жизни в городской многоэтажке Асновины себе не представляли, поэтому 20 лет назад купили в этом зеленом и тогда тихом районе Владивостока небольшой домик. К нему прилагался стандартный шестисоточный участок земли.

В зоопарке Асновиных разрешено почти все. Фото: Глеб Ильинский

Они уже не могут вспомнить, как появились первые вольеры с животными. Люди несли супругам раненых, брошенных, подкинутых и никому не нужных зверей и птиц.

Асновины принимали, лечили и ставили на довольствие всех найденышей и подкидышей. Хозяйство росло, вольерам становилось тесно. Надо расширяться. Несколько пятилеток ушло на оформление в собственность окрестных пустующих земель. Городские чиновники стеной стояли и говорили дружное "нельзя". Главный их аргумент - здесь жилая зона, а ей не пристало соседствовать вплотную с братьями меньшими.

- В Москве зоопарк находится в центре города, и ничего, прекрасно все уживаются, - доказывали Сергей с Аленой.

Сегодня все тяжбы позади, земля, на которой располагается их зоопарк, узаконена.

- Большинство из тех, кто нам препятствовал, в бегах или в тюрьме. С сегодняшней властью города есть понимание и полный контакт, - замечает Алена Асновина.

Идея создания зоопарка пришла из народа. Узнав, что на шести сотках Асновиных живут десятки симпатичных и не боящихся людей птиц и зверей, люди стали просить: "Можно посмотреть на ваших зверей?". Алена с Сергеем никому не отказывали.

Затем про живность прознали представители туристических фирм и начали одолевать Асновиных просьбами показать своих питомцев гостям города.

- Они и предложили открыть частный зоопарк, - вспоминают Алена и Сергей.

"Животных надо любить и понимать, что зоопарк - это их дом. А мы к ним приходим в гости и должны вести себя подобающим образом"

Пара перерыла интернет, штудировала азы создания и ведения такого сложного и хлопотного организма.

- Главное, животных надо любить и понимать, что зоопарк - это их дом. А мы к ним приходим в гости и должны вести себя подобающим образом, - говорит Алена Асновина.

В зоопарке многих зверей и птиц можно угощать. Корм посетители покупают здесь же. Он качественный и подходит для птичьих и звериных желудков.

Разрешается кормить даже гривастых львов. Для этого соорудили специальный мясопровод - металлический лоток, по которому в вольер к царям зверей скатывается еда.

Ревнивый Федя и пугливые зебры

Не рада гостям только лама по кличке Федя. Характер у него, как у сварливого пенсионера, - только дай поскандалить. Живет в вольере с подружкой Туей, которая в противоположность ему сама доброта и спокойствие. Только она и может вынести вздорный нрав соседа.

Федя начинает истошно кричать и отчаянно плеваться, как только чужак приближается к нему. Особенно буйно реагирует на мужчин…

- Он ревнивый самец, и этим все сказано. Строго охраняет свою территорию, - поясняет Алена.

Асновины давно хотели приобрести африканских зебр. "Лошади в полоску" были их мечтой еще с детства. Дикие, необучаемые и очень пугливые животные приехали во Владивосток из Минского зоопарка. Денег на их покупку у Асновиных не было, пришлось вступать в "зебротеку". Покупать африканское чудо в рассрочку.

- Они очень пугливые! В страхе зебра бежит в буквальном смысле сломя голову: запросто может свернуть себе шею. А еще их очень трудно лечить. Большинство транквилизаторов, которыми ветеринары усыпляют животных, им не подходит. Поэтому приходится заказывать очень редкие и дорогие препараты из Москвы, - говорит Сергей Асновин.

В частном зоопарке Асновиных можно увидеть рептилий, саванных лошадок и диких кошек. Фото: Глеб Ильинский

Удивительно, но эти четыре саванных лошадки любят грязь. В жаркие летние дни с удовольствием принимают грязевые ванны. Четверть их вольера занимает рукотворный бассейн. Асновины с гордостью говорят, что их зебры - единственные на Дальнем Востоке.

Лена и Сергей воспитывают четверых детей. У них три дочери и сын. На месте маленького домика, с которого когда-то начиналась их садгородская жизнь, построили большой и уютный. Он находится в самом центре зоопарка. Дети выросли вместе с животными. Все самые слабые и беспомощные питомцы живут в их доме до того момента, пока не окрепнут.

- Наши дети спали с волчонком и леопарденком. У нас тут были маленькие поросята, бельчата и слабенькие птенцы, - улыбается Алена.

Они умеют выкармливать звериных малышей из шприца и соски, массировать мелкоте животики, стричь когти и даже баюкать зверят.

Когда старшая дочка-студентка приезжает домой, сразу спрашивает: "Мам, кто у нас сейчас живет?".

Их утро начинается под барабанный бой проснувшихся аистов и рычание тигров. Под окнами кудахчут мохнатые куры, а рядом в вольере шумят цесарки.

- Просыпаемся и понимаем, что мы в райском месте, - улыбается Сергей Асновин.

Если бы обезьяны умели говорить

Найти в большом городе людей, которые бы могли, а главное хотели честно и с любовью в душе работать в зоопарке, - дело нелегкое.

Для медведей оборудована большая территория. Фото: Глеб Ильинский

Немногие проходят строгую "селекцию". Люди часто не понимают, что уход за животными - это трудная, не всегда чистая работа, в которой нет выходных и праздников.

Влад Войтов трудится в зоопарке больше трех лет. Парень с детства мечтал заниматься животными:

- Моя работа - любимая. Живу в городе, при этом меня постоянно окружают разные звери.

Мы встретились, когда он убирал вольер американских енотов, которых у нас называют полоскунами. Это прозвище они получили от излишней чистоплотности. Влад все рассказал об этих хитрецах и чистюлях.

Особой его любовью пользуются рептилии. Змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы - к ним он с самого детства проявляет большую симпатию.

В зоопарке "Сад-город" для рептилий построили трехэтажный теплый и светлый террариум. Атмосфера его максимально приближена к природной.

Кроме большого царства рептилий здесь живут обезьяны. Среди них три бывших цирковых артистки. Старушкам больше 20 лет, они себя ведут чинно и степенно, как подобает в почтенном возрасте. Кучкой сидят в сторонке, гладят друг дружку, могут неспешно о чем-то переговариваться на своем обезьяньем языке.

- Самая старшая из них работала в передвижном цирке еще до нашего с Сергеем знакомства. Если бы она умела говорить, то, думаю, рассказала бы много интересного, - смеясь, заметила Алена Асновина.

Иногда к ним подходит самец и начинает грозно показывать зубы. "Тетки" поднимают дружный крик, от чего "кухонный скандалист" бесславно ретируется.

Еще в террариуме живет яркая стая крикливых попугаев. Заметив приближающегося человека, они впадают в истерику.

- Внимание к себе привлекают, - поясняют Асновины.

В одной из комнат террариума мерно гудит инкубатор с яйцами, из которых в назначенный природой срок на белый свет появятся птенцы.

Зоопарк для Асновиных - дело затратное, требующее постоянного внимания и любви. Супруги только в последние годы стали позволять себе две недели отпуска. Уезжают в один из ближайших от Владивостока заказников. Подросли старшие дети, которые теперь могут присматривать за беспокойным хозяйством.

Главные условия отдыха Асновиных: тишина, природа и устойчивая телефонная связь.

- В любую минуту может раздаться самый неожиданный звонок, - говорит Алена.

Большая, грузная бурая медведица сидела на пятой точке. Вокруг нее кружил гималайский мишка.

- Это Груша и Егорка. Она уже взрослая, а Егор игручий. Они давно дружат, - поясняют хозяева рукотворного звериного мира.

В террариуме помимо рептилий живет стайка обезьян. Фото: Глеб Ильинский

Для медведей огорожена большущая территория, тут косолапые живут на удивление дружно. Для зимнего сна им построили современные берлоги - непродуваемые океанскими ветрами большие будки с подстилкой. Туда они отправляются зимой.

Есть в этом зверино-птичьем городе-саде специальная площадка, где дети и взрослые могут прикоснуться к братьям нашим меньшим: кроликам, свинкам, хомячкам… Здесь под присмотром сотрудника зоопарка с ними можно поговорить и погладить их.

У каждого животного есть свой удобный домик, в который он всегда может спрятаться, устав от общения с человеком.

Главная статья доходов этой страны зверей и птиц - продажа входных билетов. Погулять, отдохнуть душой и улыбнуться всему живому стоит 500 рублей.

Многие приезжают сюда с детьми, парни приводят девушек погулять, сделать селфи и уединенно посидеть на лавочке. Китайские туристы - нередкие гости. Бывает, заходят солдаты.

- Давно заметили, люди часто приходят напряженные. А уходят улыбчивые с подобревшими глазами,- говорят Асновины.

Нам часто хочется быть как можно ближе к пению птиц и к шуму листвы. А если удастся заглянуть в глаза оленю и покормить настоящего льва, то это уже настоящий момент счастья.

Прямая речь

Дмитрий Панкратов, директор департамента по охране и контролю животного мира администрации Приморского края:

- Зоопарк "Сад-город" - грамотно спланированное хозяйство. Животные там живут в максимально комфортных и естественных для них условиях. Здесь работают профессионалы, любящие зверей.