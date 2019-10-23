Гиена, цирк и Джейни
Этот район Владивостока именуется Сад-город. Утопающий в зелени, он долгие десятилетия остается одним из любимых мест жителей и гостей приморской столицы.
Дорога петляет от железнодорожной платформы и упирается в красивые ворота, поверх которых яркая вывеска "Зоопарк - Сад-город".
Аккуратные дорожки среди деревьев. Чисто, атмосферно. Недалеко от входа просторный вольер с элегантным оленем.
- Это наш красавец Константин, - улыбаясь, представляет гостям четвероногую грацию Алена Асновина, хозяйка зоопарка.
Костя смотрит на нее понимающими влажными глазами. Алена говорит, что у него есть давняя любовь - олениха, которая за несколько лет произвела на свет четверых оленят.
А на другой стороне аллеи, заслышав голос Алены, жалобно-радостно заскулила гиена. Хищница, как домашняя кошка, стала тереться об Алену, так и норовя поцеловать в нос.
- Это девочка, очень ласковая, без тени коварства. Думаем, как бы ей друга найти. Скучно одной. Но гиены в нашем регионе большая редкость, поэтому вопрос с женихом сложный, - замечает Алена Асновина.
К нам присоединяется Сергей Асновин, супруг Алены и совладелец этого уникального животного мира.
На вопрос, как они "докатились до такой жизни", Асновины белозубо улыбаются и дружно говорят, что по-настоящему счастливы.
Сергей живность любил, лечил и оберегал с раннего детства.
- У меня было тринадцать аквариумов. Благо дом был большой, - вспоминает он.
После школы и службы в армии покатался по стране механиком рефрижераторного поезда. Потом из любопытства ушел в передвижной театр зверей, под куполом которого трудился рабочим, администратором и даже клоуном.
Алена из "тургеневских" девушек. Росла книжной, мечтательной и задумчивой.
- Всегда хотела жить в лесу, чтобы меня окружали добрые звери, - вспоминает она.
Девочка обожала книги про таинственную Африку, про Тарзана и Джейни. Всегда с большой неохотой выходила из владивостокского цирка после представлений. Ей хотелось остаться, кормить животных, стать им другом.
Зоопарк - дом для животных
Много времени в юности Алена провела на конюшне. Лошади были ее большой любовью.
С Сергеем познакомилась случайно: гуляла с белым пони, когда вдруг подошел рослый парень и стал расспрашивать про маленькую лошадку.
Алена по глазам понимала, что собеседнику больше интересна она, нежели животное. И не ошиблась.
Они стали встречаться, затем он пригласил ее в передвижной театр зверей. А вскоре предложил стать его женой. Она не раздумывая согласилась. Распрощаться с разъездной жизнью их заставило рождение дочки.
Жизни в городской многоэтажке Асновины себе не представляли, поэтому 20 лет назад купили в этом зеленом и тогда тихом районе Владивостока небольшой домик. К нему прилагался стандартный шестисоточный участок земли.
Они уже не могут вспомнить, как появились первые вольеры с животными. Люди несли супругам раненых, брошенных, подкинутых и никому не нужных зверей и птиц.
Асновины принимали, лечили и ставили на довольствие всех найденышей и подкидышей. Хозяйство росло, вольерам становилось тесно. Надо расширяться. Несколько пятилеток ушло на оформление в собственность окрестных пустующих земель. Городские чиновники стеной стояли и говорили дружное "нельзя". Главный их аргумент - здесь жилая зона, а ей не пристало соседствовать вплотную с братьями меньшими.
- В Москве зоопарк находится в центре города, и ничего, прекрасно все уживаются, - доказывали Сергей с Аленой.
Сегодня все тяжбы позади, земля, на которой располагается их зоопарк, узаконена.
- Большинство из тех, кто нам препятствовал, в бегах или в тюрьме. С сегодняшней властью города есть понимание и полный контакт, - замечает Алена Асновина.
Идея создания зоопарка пришла из народа. Узнав, что на шести сотках Асновиных живут десятки симпатичных и не боящихся людей птиц и зверей, люди стали просить: "Можно посмотреть на ваших зверей?". Алена с Сергеем никому не отказывали.
Затем про живность прознали представители туристических фирм и начали одолевать Асновиных просьбами показать своих питомцев гостям города.
- Они и предложили открыть частный зоопарк, - вспоминают Алена и Сергей.
Пара перерыла интернет, штудировала азы создания и ведения такого сложного и хлопотного организма.
- Главное, животных надо любить и понимать, что зоопарк - это их дом. А мы к ним приходим в гости и должны вести себя подобающим образом, - говорит Алена Асновина.
В зоопарке многих зверей и птиц можно угощать. Корм посетители покупают здесь же. Он качественный и подходит для птичьих и звериных желудков.
Разрешается кормить даже гривастых львов. Для этого соорудили специальный мясопровод - металлический лоток, по которому в вольер к царям зверей скатывается еда.
Ревнивый Федя и пугливые зебры
Не рада гостям только лама по кличке Федя. Характер у него, как у сварливого пенсионера, - только дай поскандалить. Живет в вольере с подружкой Туей, которая в противоположность ему сама доброта и спокойствие. Только она и может вынести вздорный нрав соседа.
Федя начинает истошно кричать и отчаянно плеваться, как только чужак приближается к нему. Особенно буйно реагирует на мужчин…
- Он ревнивый самец, и этим все сказано. Строго охраняет свою территорию, - поясняет Алена.
Асновины давно хотели приобрести африканских зебр. "Лошади в полоску" были их мечтой еще с детства. Дикие, необучаемые и очень пугливые животные приехали во Владивосток из Минского зоопарка. Денег на их покупку у Асновиных не было, пришлось вступать в "зебротеку". Покупать африканское чудо в рассрочку.
- Они очень пугливые! В страхе зебра бежит в буквальном смысле сломя голову: запросто может свернуть себе шею. А еще их очень трудно лечить. Большинство транквилизаторов, которыми ветеринары усыпляют животных, им не подходит. Поэтому приходится заказывать очень редкие и дорогие препараты из Москвы, - говорит Сергей Асновин.
Удивительно, но эти четыре саванных лошадки любят грязь. В жаркие летние дни с удовольствием принимают грязевые ванны. Четверть их вольера занимает рукотворный бассейн. Асновины с гордостью говорят, что их зебры - единственные на Дальнем Востоке.
Лена и Сергей воспитывают четверых детей. У них три дочери и сын. На месте маленького домика, с которого когда-то начиналась их садгородская жизнь, построили большой и уютный. Он находится в самом центре зоопарка. Дети выросли вместе с животными. Все самые слабые и беспомощные питомцы живут в их доме до того момента, пока не окрепнут.
- Наши дети спали с волчонком и леопарденком. У нас тут были маленькие поросята, бельчата и слабенькие птенцы, - улыбается Алена.
Они умеют выкармливать звериных малышей из шприца и соски, массировать мелкоте животики, стричь когти и даже баюкать зверят.
Когда старшая дочка-студентка приезжает домой, сразу спрашивает: "Мам, кто у нас сейчас живет?".
Их утро начинается под барабанный бой проснувшихся аистов и рычание тигров. Под окнами кудахчут мохнатые куры, а рядом в вольере шумят цесарки.
- Просыпаемся и понимаем, что мы в райском месте, - улыбается Сергей Асновин.
Если бы обезьяны умели говорить
Найти в большом городе людей, которые бы могли, а главное хотели честно и с любовью в душе работать в зоопарке, - дело нелегкое.
Немногие проходят строгую "селекцию". Люди часто не понимают, что уход за животными - это трудная, не всегда чистая работа, в которой нет выходных и праздников.
Влад Войтов трудится в зоопарке больше трех лет. Парень с детства мечтал заниматься животными:
- Моя работа - любимая. Живу в городе, при этом меня постоянно окружают разные звери.
Мы встретились, когда он убирал вольер американских енотов, которых у нас называют полоскунами. Это прозвище они получили от излишней чистоплотности. Влад все рассказал об этих хитрецах и чистюлях.
Особой его любовью пользуются рептилии. Змеи, ящерицы, черепахи, крокодилы - к ним он с самого детства проявляет большую симпатию.
В зоопарке "Сад-город" для рептилий построили трехэтажный теплый и светлый террариум. Атмосфера его максимально приближена к природной.
Кроме большого царства рептилий здесь живут обезьяны. Среди них три бывших цирковых артистки. Старушкам больше 20 лет, они себя ведут чинно и степенно, как подобает в почтенном возрасте. Кучкой сидят в сторонке, гладят друг дружку, могут неспешно о чем-то переговариваться на своем обезьяньем языке.
- Самая старшая из них работала в передвижном цирке еще до нашего с Сергеем знакомства. Если бы она умела говорить, то, думаю, рассказала бы много интересного, - смеясь, заметила Алена Асновина.
Иногда к ним подходит самец и начинает грозно показывать зубы. "Тетки" поднимают дружный крик, от чего "кухонный скандалист" бесславно ретируется.
Еще в террариуме живет яркая стая крикливых попугаев. Заметив приближающегося человека, они впадают в истерику.
- Внимание к себе привлекают, - поясняют Асновины.
В одной из комнат террариума мерно гудит инкубатор с яйцами, из которых в назначенный природой срок на белый свет появятся птенцы.
Зоопарк для Асновиных - дело затратное, требующее постоянного внимания и любви. Супруги только в последние годы стали позволять себе две недели отпуска. Уезжают в один из ближайших от Владивостока заказников. Подросли старшие дети, которые теперь могут присматривать за беспокойным хозяйством.
Главные условия отдыха Асновиных: тишина, природа и устойчивая телефонная связь.
- В любую минуту может раздаться самый неожиданный звонок, - говорит Алена.
Большая, грузная бурая медведица сидела на пятой точке. Вокруг нее кружил гималайский мишка.
- Это Груша и Егорка. Она уже взрослая, а Егор игручий. Они давно дружат, - поясняют хозяева рукотворного звериного мира.
Для медведей огорожена большущая территория, тут косолапые живут на удивление дружно. Для зимнего сна им построили современные берлоги - непродуваемые океанскими ветрами большие будки с подстилкой. Туда они отправляются зимой.
Есть в этом зверино-птичьем городе-саде специальная площадка, где дети и взрослые могут прикоснуться к братьям нашим меньшим: кроликам, свинкам, хомячкам… Здесь под присмотром сотрудника зоопарка с ними можно поговорить и погладить их.
У каждого животного есть свой удобный домик, в который он всегда может спрятаться, устав от общения с человеком.
Главная статья доходов этой страны зверей и птиц - продажа входных билетов. Погулять, отдохнуть душой и улыбнуться всему живому стоит 500 рублей.
Многие приезжают сюда с детьми, парни приводят девушек погулять, сделать селфи и уединенно посидеть на лавочке. Китайские туристы - нередкие гости. Бывает, заходят солдаты.
- Давно заметили, люди часто приходят напряженные. А уходят улыбчивые с подобревшими глазами,- говорят Асновины.
Нам часто хочется быть как можно ближе к пению птиц и к шуму листвы. А если удастся заглянуть в глаза оленю и покормить настоящего льва, то это уже настоящий момент счастья.
Дмитрий Панкратов, директор департамента по охране и контролю животного мира администрации Приморского края:
- Зоопарк "Сад-город" - грамотно спланированное хозяйство. Животные там живут в максимально комфортных и естественных для них условиях. Здесь работают профессионалы, любящие зверей.