У жителя Забайкалья нашли золотые слитки на четыре млн рублей

Житель забайкальского поселка Вершино-Дарасунский стал фигурантом уголовного дела. Его обвиняют в незаконном хранении и транспортировке золота.

Силовики остановили автомобиль мужчины на трассе Чита-Хабаровск. В салоне обнаружили семь золотых слитков, лежащих в полиэтиленовом пакете.

"В изъятых слитках содержится золото массой 1540 граммов. Рыночная стоимость перевозимого драгоценного металла составила три миллиона 968 тысяч рублей", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы регионального УФСБ.

Кстати

С начала года в Забайкалье из незаконного оборота изъяли 25 килограммов золота стоимостью более 79 миллионов рублей.