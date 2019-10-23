В Бурятии обнаружили аналоги Стоунхенджа

Ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ), расположенном в Улан-Удэ, выяснили, что некоторые памятники бронзового века в Бурятии связаны с астрономическими явлениями.

Эти объекты включены в окружающий ландшафт: пространство там организовано с помощью стенок, валов и различных курганов, сообщает "Наука в Сибири", издание Сибирского отделения РАН.

Связь таких конструкций с солнцем обнаружили случайно, во время изучения многослойного археологического комплекса Барун-Алан-1, который находится в долине реки Алан. В состав комплекса входит площадка под скалой с петроглифами, в центре которой находится маленький курган. Неподалеку нее ученые нашли кольцевую выкладку с камнями, стоящими крест-накрест.

- Однажды, во время заката 22 июня, мы заметили, что их створ указывает ровно на место захода солнца. Мы не стали раскапывать эту кладку полностью, вычистили только середину и увидели: она явно создавалась для того, чтобы в ней крепился столб. Скорее всего, это был гномон, и именно отсюда велось наблюдение за Солнцем, - цитирует издание ведущего научного сотрудника ИМБТ СО РАН Василия Ташака.

По его словам, зимой, во время заката, тень от столба падает на восточный камень, а при летнем солнцестоянии - на западный.

К тому же, выяснилось, что курганы Барун-Алан-1, ранее принимаемые исследователями за погребения, являются ритуальными кладками, вероятно, жертвенными. Там нашли следы костров и осколки жертвенных сосудов. Кроме того, на территории памятника обнаружили разрушенное погребение VIII веку до нашей эры с останками кистей и стоп.

На сегодня ученые в общей сложности нашли шесть подобных объектов. Связь четырех из них с солнечными явлениями точно доказана. Остальные остаются под вопросом. Одно из таких мест - известная туристам Меркитская крепость. Хотя на самом деле это не крепость, а археологическое местонахождение Шара-Тэбсэг, культовый объект длиной более 800 метров и высотой - 270.

Еще один объект расположен в Джидинском районе Бурятия, рядом с российско-монгольской границей. Это Сарбадуйский вал, по всей видимости, тоже связанный с астрономическими явлениями.

Научные сотрудники Института планируют изучить еще несколько археологических памятников республики, которые тоже могут быть связаны с солнцем. Среди них - Павлова Гора, могильник Боо и другие.

Справка "РГ"

Стоунхендж - всемирно известный памятник археологии, расположенный в Великобритании. По одной из гипотез, представляет собой грандиозную обсерваторию каменного века.