В Бурятии обнаружили аналоги Стоунхенджа

Новости

Испытания экзоскелета в США показали на видео 12:24
"Рик и Морти" показали названия новых серий в стиле "Очень странных дел" 12:16
Володин раскритиковал депутатов за прогул обсуждения бюджета в Госдуме 12:15
Онколог назвал проверенные способы снизить риск развития рака 12:15
Найден один из крупнейших кладов в истории Великобритании 12:14
Аксенов отправил в отставку руководителей транспортных компаний Крыма 12:13
Чемпионка Паралимпийских игр умерла в результате эвтаназии 12:01
Песков: Россия и Египет продолжат работу по возобновлению авиасообщения 11:57
Видео: Розенбаум исполнил песни Бузовой и Реввы 11:47
Турция подтвердила приостановку операции на северо-востоке Сирии 11:44
В Севастополе вынесен приговор проповеднику радикального ислама 11:35
Nissan представил кроссовер Aria, который может добраться и до России 11:24
В Москве правозащитника задержали за попытку мошенничества 11:23
Место перестрелки в Ростовской области показали на видео 11:22
На Ямале нашли нетипично большое лежбище моржей 11:18
Актер из "Игры престолов" сыграет злодея в новом "Властелине колец" 11:17
Профессор из США расскажет студентам о российском Крыме 11:15
Турция попросила еще С-400 11:13
В Кремле оценили ситуацию с подготовкой к саммиту "нормандской четверки" 11:11
Видео: Елена Малышева экстренно госпитализирована в Москве 11:05
На месте прорыва дамбы под Красноярском найдены три машины 11:03
В России появился уникальный автодом Урал Next за 16,5 млн рублей 11:00
Еще 11 белух из приморской "китовой тюрьмы" выпущены на волю 10:50
На Дону задержан один из участников перестрелки с пятью жертвами 10:47
В линейке доступных кроссоверов Renault будет пополнение 10:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Названа самая бесполезная бытовая техника в России
Как легко пережить смену часового пояса
Как легко пережить смену часового пояса
Как бывшим супругам делить имущество
Как бывшим супругам делить имущество
23.10.2019 11:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Бурятии обнаружили аналоги Стоунхенджа

Текст: Юлия Гарднер
Ученые Института монголоведения, буддологии и тибетологии (ИМБТ), расположенном в Улан-Удэ, выяснили, что некоторые памятники бронзового века в Бурятии связаны с астрономическими явлениями.
Фото: ИМБТ Фото: ИМБТ
Фото: ИМБТ

Эти объекты включены в окружающий ландшафт: пространство там организовано с помощью стенок, валов и различных курганов, сообщает "Наука в Сибири", издание Сибирского отделения РАН.

Связь таких конструкций с солнцем обнаружили случайно, во время изучения многослойного археологического комплекса Барун-Алан-1, который находится в долине реки Алан. В состав комплекса входит площадка под скалой с петроглифами, в центре которой находится маленький курган. Неподалеку нее ученые нашли кольцевую выкладку с камнями, стоящими крест-накрест.

- Однажды, во время заката 22 июня, мы заметили, что их створ указывает ровно на место захода солнца. Мы не стали раскапывать эту кладку полностью, вычистили только середину и увидели: она явно создавалась для того, чтобы в ней крепился столб. Скорее всего, это был гномон, и именно отсюда велось наблюдение за Солнцем, - цитирует издание ведущего научного сотрудника ИМБТ СО РАН Василия Ташака.

Фото: Jan Sovak / University of Alberta
Ученые определили, что за древнее существо нашли в Канаде

По его словам, зимой, во время заката, тень от столба падает на восточный камень, а при летнем солнцестоянии - на западный.

К тому же, выяснилось, что курганы Барун-Алан-1, ранее принимаемые исследователями за погребения, являются ритуальными кладками, вероятно, жертвенными. Там нашли следы костров и осколки жертвенных сосудов. Кроме того, на территории памятника обнаружили разрушенное погребение VIII веку до нашей эры с останками кистей и стоп.

На сегодня ученые в общей сложности нашли шесть подобных объектов. Связь четырех из них с солнечными явлениями точно доказана. Остальные остаются под вопросом. Одно из таких мест -  известная туристам Меркитская крепость. Хотя на самом деле это не крепость, а археологическое местонахождение Шара-Тэбсэг, культовый объект длиной более 800 метров и высотой - 270.

Еще один объект расположен в Джидинском районе Бурятия, рядом с российско-монгольской границей. Это Сарбадуйский вал, по всей видимости, тоже связанный с астрономическими явлениями.

Научные сотрудники Института планируют изучить еще несколько археологических памятников республики, которые тоже могут быть связаны с солнцем. Среди них -  Павлова Гора, могильник Боо и другие.

Справка "РГ"

Стоунхендж - всемирно известный памятник археологии, расположенный в Великобритании. По одной из гипотез, представляет собой грандиозную обсерваторию каменного века.

Общество Наука Общество История Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В США задержан Ахмед Билалов
В Красноярском крае возбудили дело о гибели рабочих на руднике
В Гонконге отозван скандальный законопроект об экстрадиции
Российские военные приступили к патрулированию сирийского Манбиджа
Зеленский подтвердил роль "нормандского формата" в урегулировании в Донбассе