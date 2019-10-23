В Хабаровском крае сократят должность вице-губернатора

Ставку вице-губернатора Хабаровского края, которая вакантна с сентября 2018 года, планируют сократить для экономии бюджетных средств. Об этом на заседании региональной Законодательной думы сообщил глава края Сергей Фургал.

- Сегодня мы идем путем сокращения расходов на содержание органов власти. За год в процессе реформирования более чем в два раза снижена численность заместителей председателя правительства края, - цитирует ТАСС Фургала.

Благодаря сокращению должности появится возможность исключить дублирование функций, потому что у вице-губернатора нет отраслевой направленности работы. Таким образом, удастся сократить затраты на помощников, которые положены заместителю главы региона.

По словам Сергея Фургала, отказ от неэффективных и ненужных госзакупок, а также сокращение аппарата правительства края в 2018-2019 годах позволило сэкономить около одного миллиарда бюджетных средств.