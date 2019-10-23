В Ленинском районе ЕАО кошка спасла семью при пожаре

Чудом удалось избежать гибели семье из Ленинского района ЕАО. Все благодаря домашнему питомцу: о начавшемся пожаре людей предупредила кошка.

ЧП случилось накануне в деревянном доме в населенном пункте Ленинск. Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 07.40 по местному времени. Пожарных вызвали соседи. Уже через шесть минут они были на месте, быстро локализовали огонь, не дав тому добраться до летней кухни и других хозяйственных построек.

Дом сгорел полностью, крыша рухнула. Хозяева, к счастью, успели спастись.

"Супруги услышали скрежет в дверь. Мужчина вышел на звук и увидел мечущуюся кошку, а веранда с одной стороны была охвачена пламенем, и оно распространялось на крышу дома. Он схватил кошку, вывел жену из горящего помещения", - рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Погорельцы сейчас находятся у родственников. Администрация муниципального образования решает вопрос о переселении семьи.

"Сельчане эксплуатировали отопительную печь, зная о том, что она неисправна", - говорят спасатели.

Кстати

За день до этого в Биробиджане сгорела дача. Причиной ЧП стал включенный в сеть бытовой обогреватель. Это подтвердил и хозяин дачи - виновник пожара.