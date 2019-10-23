Житель Камчатки укусил за ухо инспектора ДПС

Следователи в камчатском городе Вилючинске возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (части 1 и 2 статьи 318 УК РФ) в отношении 26-летнего местного жителя.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Камчатскому краю, все началось с того, что молодой человек начал вести себя крайне неадекватно и бегать по проезжей части. Инспектор ДПС ГИБДД стал оформлять административное правонарушение, посадил мужчину в служебную машину, но тот не прекратил дебоширить и укусил представителя закона за ухо.

Позже, находясь на станции скорой помощи, где ему предстояло медицинское освидетельствование на состояние опьянения, парень, не желая проходить процедуру, ударил, сопровождавшего его инспектора в левый глаз.

Идет расследование. Агрессивному гражданину грозит лишение свободы на срок до десяти лет.