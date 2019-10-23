Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов

Всероссийский конкурс благоустройства малых городов и исторических поселений на 2020 год был запущен в среду в Нижнем Новгороде.

По указу президента России конкурс проводится с 2018 года и сейчас реализуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". В конкурсе могут участвовать малые города численностью до 100 тысяч человек, а также исторические поселения федерального и регионального значения.

Как отметил вице-премьер правительства Виталий Мутко на церемонии открытия, уже с самого начала существования конкурса можно было отметить волну энтузиазма по всей России. "Всего за шесть лет в малых городах и исторических поселениях появятся 480 обновленных территорий. Государство направит на эти цели 30 миллиардов рублей, - сказал Виталий Мутко.

Это и новые детские площадки, и зоны отдыха, и точки притяжения молодежи. Основная цель - сделать так, чтобы людям не хотелось покидать малую родину. По мнению Виталия Мутко, малонаселенный город по уровню благоустройства не должен отличаться от столицы.

"Надо, чтобы решения были одинаковыми: Парк Горького не только в Москве, у вас должны быть свои Парки Горького. И тогда люди не будут уезжать", - посоветовал представителям регионов Виталий Мутко.

Чтобы решения в городе были качественными, стоит уделять должное внимание подготовке специалистов. "Скамейку не так повернул, уже не так смотрится, - заметил Виталий Мутко, - не хватает компетенций, давайте учить".

Он также привёл пример, как в парке при современном планировании территории молодыми специалистами один из пожилых гостей попросил для начала просто организовать место, где можно посидеть и отдохнуть.

То есть, в ходе реализации конкурса предстоит научиться слышать пожелания местных жителей. Делать так, чтобы новый объект был не только необычным и современным, но и удобным.

Виталий Мутко призвал активнее вовлекать в проекты население, бизнес и доводить проекты до конца. "Контроль будем ужесточать. Нам нужны эффективные, качественные проекты, чтобы люди видели изменения", - заключил вице-премьер.

Стало известно о некоторых изменениях в правилах проведения конкурса. Выяснилось, что в 2020 году будет сразу два конкурса. Один завершится до 1 марта с периодом реализации на 2020-2021 год. Второй - до 1 сентября с периодом реализации на 2021-2022 год.

Кроме того, на этот раз в проекте не смогут участвовать муниципалитеты с нереализованными проектами конкурса.