Немецкие инвесторы заинтересованы в развитии бизнеса в Самарской области

24 октября в Самарскую область прибудут представители Российско-Германской внешнеторговой палаты (ВТП), чтобы определить перспективные направления взаимодействия региона и немецкого бизнеса.

Отношения региона с германскими компаниями имеют давнюю историю: немецкие бизнесмены одни из первых среди европейских партнеров начали посещать Самарскую область, устанавливать внешнеэкономические торговые отношения и открывать совместные компании. На территории Самарской области работает целый ряд предприятий с участием капитала немецких компаний. И сегодня развитие партнерских отношений с иностранными компаниями еще более актуально с запуском национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, в рамках предстоящего российско-немецкого диалога регион намерен продемонстрировать иностранным партнерам возможности, которые открывает Самарская область для реализации инвестиционных проектов. Тем более, что в регионе ведется активная работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, уникальных условий для комфортного ведения бизнеса.

Делегация Российско-Германской ВТП встретится с членами правительства Самарской области и министерствами, осмотрит индустриальные парки региона, особую экономическую зону и территорию опережающего развития в Тольятти, посетит крупные региональные предприятия - "Роберт Бош Самара" и "СИБУР Тольятти". Также в программе визита ВТП намечены бизнес-переговоры, консультации и круглый стол по дуальному образованию.

Во время приезда Российско-Германской ВТП в качестве гостей в Самарской области также ждут представителей немецкой компании "Линде групп", которая известна по всему миру своими решениями в сфере производства технических газов и инжиниринга. Отметим, что с июля 2018 года в Тольятти реализуется совместное производство ПАО "КуйбышевАзот" и "Линде Групп" по производству аммиака. Общий объем инвестиций составил 20 миллиардов рублей. Спустя всего лишь год этим предприятием была произведена первая миллионная тонна.

В ближайшие дни в Самаре будет открыт головной офис "Линде групп" по Приволжскому федеральному округу. В этом немалая заслуга региональной власти. В Самарской области создано Агентство по привлечению инвестиций, которое в режиме "одного окна" налаживает эффективное сотрудничество бизнеса и исполнительной власти. Агентство оказывает помощь как в подборе площадки в соответствии с потребностями инвесторов, так и в сопровождении проектов на всех этапах запуска, подборе специальных инструментов, облегчающих реализацию инвестиционных планов.

Справка "РГ"



Объем внешнеторгового оборота Самарской области с Федеративной Республикой Германия за первое полугодие 2019 года составил 232,8 миллиона долларов. Основной статьей экспорта Самарской области в Германию являются минеральное топливо, нефть и нефтепродукты. Кроме того, экспортируются пластмассы и изделия из них, алюминий, удобрения. Из Германии ввозится промышленное оборудование, электрические машины и оборудование, пластмассы, органические химические соединения, транспортные средства.