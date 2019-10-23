Дому N 45а по улице Ульянова, в котором жил создатель судов на подводных крыльях Ростислав Алексеев, грозит опасность. 15 октября строители, по словам местных жителей, попытались расширить зону стройплощадки, захватив "краснокнижный" сад во дворе дома конструктора. Сюда завезли секции основательного нового забора, а для охраны привлекли профессиональных инструкторов спортивных клубов (как уверяет местный житель Максим, он нашел их профили в соцсетях и поэтому смог идентифицировать).

Жители выстроились живой цепью, не давая ставить забор. Спортсмены их оттесняли. 16 октября количество атлетов увеличилось. Внучка и правнучка Алексеева мешали строителям бурить, буквально ложась на лунки. Местные активисты показывали официальный документ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКННО) о бессрочном запрете на этой территории любых строительных работ (до тех пор, пока не будут предоставлены все технические заключения и отчет о сохранности), но строители рекомендовали "засунуть эту бумагу в определенное место".

В этот же день отчаявшаяся Татьяна Алексеева с внучкой вышла на пикет к зданию областного правительства. Их пригласили на срочно собранное совещание с участием замгубернатора Сергея Морозова, министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева, руководителя УГООКННО Григория Меламеда и главного архитектора региона Сергея Попова. Они еще раз подтвердили, что строительство без наличия всех необходимых разрешительных документов недопустимо.

По словам Татьяны Алексеевой, жильцы даже не могут обратиться в суд, потому что все необходимые документы на дом исчезли с появлением застройщика.

- Как нам сказали коммунальщики, нашего дома нет на карте города. Бесхозные мы, - грустно улыбается она.

Война с застройщиком, который собрался возвести жилой шестиэтажный дом по соседству, идет уже год. Стройплощадка расположена буквально в двадцати метрах от дома, признанного объектом культурного наследия. Кооперативный дом был построен в 1929 году.

Разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории, на которой находится дом Алексеева, получило предприятие "Дом на Провиантской". В 2018 году застройщик приступил к работам.

Но, по мнению градозащитницы Анны Давыдовой, весь проект - сплошной букет нарушений. Мониторинг состояния объектов, попадающих в зону влияния котлована, не ведется, так что во время строительных работ дом может пострадать или вовсе обвалиться. Тяжелая техника проезжает буквально в пяти метрах от дома.

Прокуратура Нижегородского района, приостанавливавшая работы на стройке на основании заключений от УГООКН и Госстройнадзора, отметила также повреждения культурного (археологического) слоя на большой площади.

К тому же на территории стройплощадки было обнаружено три вида растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (зеленчук желтый, лилия саранка и спирея городчатая), которые могут быть уничтожены. Причем, пересадке эти растения не подлежат.

Отметим, что застройщик уже нарушал предписание о приостановке работ, схлопотав за это всего лишь штраф. Работы в очередной раз приостановлены до 23 октября.

Сам же застройщик от реализации проекта не отказался: новый жилой дом по плану должен быть сдан до конца 2020 года.