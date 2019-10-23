Жители выстроились живой цепью, не давая ставить забор. Спортсмены их оттесняли. 16 октября количество атлетов увеличилось. Внучка и правнучка Алексеева мешали строителям бурить, буквально ложась на лунки. Местные активисты показывали официальный документ Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области (УГООКННО) о бессрочном запрете на этой территории любых строительных работ (до тех пор, пока не будут предоставлены все технические заключения и отчет о сохранности), но строители рекомендовали "засунуть эту бумагу в определенное место".
В этот же день отчаявшаяся Татьяна Алексеева с внучкой вышла на пикет к зданию областного правительства. Их пригласили на срочно собранное совещание с участием замгубернатора Сергея Морозова, министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева, руководителя УГООКННО Григория Меламеда и главного архитектора региона Сергея Попова. Они еще раз подтвердили, что строительство без наличия всех необходимых разрешительных документов недопустимо.
По словам Татьяны Алексеевой, жильцы даже не могут обратиться в суд, потому что все необходимые документы на дом исчезли с появлением застройщика.
- Как нам сказали коммунальщики, нашего дома нет на карте города. Бесхозные мы, - грустно улыбается она.
Война с застройщиком, который собрался возвести жилой шестиэтажный дом по соседству, идет уже год. Стройплощадка расположена буквально в двадцати метрах от дома, признанного объектом культурного наследия. Кооперативный дом был построен в 1929 году.
Разрешение на разработку проекта планировки и межевания территории, на которой находится дом Алексеева, получило предприятие "Дом на Провиантской". В 2018 году застройщик приступил к работам.
Но, по мнению градозащитницы Анны Давыдовой, весь проект - сплошной букет нарушений. Мониторинг состояния объектов, попадающих в зону влияния котлована, не ведется, так что во время строительных работ дом может пострадать или вовсе обвалиться. Тяжелая техника проезжает буквально в пяти метрах от дома.
Прокуратура Нижегородского района, приостанавливавшая работы на стройке на основании заключений от УГООКН и Госстройнадзора, отметила также повреждения культурного (археологического) слоя на большой площади.
К тому же на территории стройплощадки было обнаружено три вида растений, занесенных в Красную книгу Нижегородской области (зеленчук желтый, лилия саранка и спирея городчатая), которые могут быть уничтожены. Причем, пересадке эти растения не подлежат.
Отметим, что застройщик уже нарушал предписание о приостановке работ, схлопотав за это всего лишь штраф. Работы в очередной раз приостановлены до 23 октября.
Сам же застройщик от реализации проекта не отказался: новый жилой дом по плану должен быть сдан до конца 2020 года.