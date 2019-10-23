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23.10.2019 16:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Пермские власти начали борьбу с незаконными объявлениями

Текст: Константин Бахарев

Пермские власти решили бороться с незаконными объявлениями с помощью системы автодозвона. Об этом сообщили в администрации города.

Фото: пресс-служба n'RIS.
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Пермь, как и многие города, буквально заклеен различными объявлениями. Они на столбах, остановочных павильонах, стенах домов и везде, куда только могут дотянуться руки расклейщиков. Сейчас сотрудники муниципальной административно-технической инспекции начали фотографировать эти извещения и отправлять снимки в службу по автоинформированию. При этом происходит подключение к автодозвону абонента, указанного в незаконном объявлении.

Робот названивает с 08.30 до 20.30 каждый день с различными интервалами. Если абонент ответит, ему сообщат, что он нарушил закон и ему нужно обратиться в техинспекцию для исключения номера из базы автодозвона. При визите гражданину разъясняют, что с него еще причитается штраф. Эта мера борьбы с незаконными объявлениями введена с октября и в базе уже более пятисот номеров, по которым проводится автодозвон.

- Пермь разделена на участки, за каждым из них закреплен инспектор. Он выявляет нарушения, фиксирует номера в объявлении, и в последующем по этому номеру начинает работать постоянный автодозвон, - говорит Кирилл Самаркин, начальник административно-технической инспекции. - Он проводится с разных номеров, и эту систему невозможно заблокировать. Правонарушителя часто к нам звонят и интересуются, как снять автодозвон, проводим разъяснительную работу. При этом штрафы никто не отменял - наказываем нарушителей рублем, средства затем поступают в бюджет Перми. Отмечу, что у нас в городе есть специальные информационные доски для размещения объявлений, например, у подъездов жилых домов, там расклейка разрешена.

Справка "РГ"

За незаконную расклейку объявлений на остановках общественного транспорта, столбах и фасадах зданий накладываются административные штрафы: на граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц - от 3 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 15 до 50 тысяч рублей.

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