"РГ" и "Родина" встретятся с читателями на нефтяной выставке в Самаре

С 22 по 24 октября в комплексе "Экспо-Волга" в Самаре проходит традиционная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия", которая объединила на одной площадке десятки компаний из ПФО и других округов России.
Фото: Арсений Бабенков/РГ
Всего - порядка полусотни экспонентов. Среди участников - "Российская газета".
Трехдневный форум - уникальная дискуссионная платформа, объединяющая руководителей крупных компаний, ведущих экспертов, представителей власти и корпораций, а также ведущие вузы, занимающиеся подготовкой кадров для нефтехимической отрасли.
Деловая программа, как всегда, насыщенная: круглые столы, пленарные заседания, выступления спикеров.
"Российская газета" и журнал "Родина" приглашают читателей прийти на выставку, где любой желающий на стенде "РГ" сможет оформить льготную подписку на "РГ" и журнал "Родина" на 2020 год по самым выгодным ценам. И более того - получить подарок!