"РГ" и "Родина" встретятся с читателями на нефтяной выставке в Самаре

С 22 по 24 октября в комплексе "Экспо-Волга" в Самаре проходит традиционная выставка-форум "Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия", которая объединила на одной площадке десятки компаний из ПФО и других округов России.

Фото: Арсений Бабенков/РГ