Шкала и школа доступности

Двести сорок волонтеров Нижнего Новгорода получили навыки квалифицированной оценки доступности городской среды и узнали, как применить их на практике.

Занятия для добровольцев провел Евгений Бухаров, разработчик системы добровольной сертификации "Мир, доступный для всех" Всероссийского общества инвалидов. А одним из инициаторов семинара стала руководитель проекта "Точка доступа" и региональный координатор федерального проекта "Единая страна - доступная среда" Ольга Никитина.

Евгений Бухаров рассказал и показал волонтерам, представителям обществ инвалидов и чиновникам районных администраций Нижнего Новгорода, как в буквальном смысле измеряется доступность того или иного объекта. Для примера взяли центральную библиотеку имени Ленина, Центр международной торговли и другие.

Для обычного человека поход в кино, театр или прогулка - привычное дело, и зачастую люди даже не задумываются о том, что из-за инвалидности обычная поездка на маршрутке становится настоящей проблемой.

- У нас в Дзержинске Дворец культуры недоступен абсолютно, - говорит инвалид с детства Татьяна Русяева. - Почти все культурно-массовые мероприятия проходят в нем, но я за всю жизнь ни разу там не была. А так хотелось бы посмотреть на артистов, приезжающих к нам...

И таких историй - сотни. Для решения этой проблемы создали государственную программу "Доступная среда", которую реализуют с 2011 года. Она нацелена на то, чтобы создать все необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья и повысить их уровень жизни.

- По подсчетам экспертов, к 2020 году 55 процентов объектов должны стать доступными, к 2025-му - все 100. Нижний Новгород старается идти в ногу со временем - многое было сделано к футбольному ЧМ-2018. Но самый главный фактор перемен -отношение людей, - подчеркивает Евгений Бухаров. - Учитывая, что ребята внимательно слушают и готовы что-то делать, можно сделать вывод: народ меняет отношение к людям с инвалидностью, и за счет этого будет создаваться доступная среда.

А в ней нуждаются все в тот или иной момент: ведь доступность - это в первую очередь удобство и комфорт.

- Когда мы заболеваем, когда с нами маленькие дети, когда мы едем с багажом в командировку - нам всем это нужно. Поэтому, мне кажется, после таких занятий человек начинает задумываться, смотреть на городские объекты по-другому и оценивать их с точки зрения людей с инвалидностью: как сделаны пандус и лестница, доступен ли вход, - рассказывает Евгений Бухаров. - Пока что в Нижнем Новгороде есть что совершенствовать. Большая редкость, чтобы в российских городах строили все изначально с учетом доступности среды. Везде есть и старая застройка, и объекты исторической ценности. Поэтому невозможно с ходу решить все.

Комментарий

Ольга Никитина, региональный координатор федерального проекта "Единая страна - доступная среда":

- Люди с ограниченными возможностями здоровья должны комфортно перемещаться по городу каждый день, а не только во время масштабных праздников и мероприятий. В связи с этим комиссии по мониторингу доступной среды необходимо создать в каждом районе города. В них кроме чиновников, руководителей ТСЖ и директоров ДУКов должны войти и независимые волонтеры. Но возникает резонный вопрос: как правильно оценивать доступность среды? Именно поэтому для проведения обучающего семинара мы обратились к Евгению Бухарову - эксперту высшей квалификации.