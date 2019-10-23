Ульяновских чиновников переведут на "удаленку"

Ульяновская область одной из первых планирует внедрить удаленную работу для сотрудников регионального правительства. Власти надеются оптимизировать свою работу и изрядно сэкономить. С 2020 года в регионе рассматривается возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими.

"Мы продолжаем тему оптимизации работы органов государственной власти и сокращения неэффективных расходов, - написал в Twitter губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Необходимость введения такого новшества для госслужащих диктует нам цифровизация общества. Такой опыт работодатели уже успешно используют. Например, многие сотрудники IT-компаний работают из дома. Мы будем одними из первых среди субъектов страны, кто внедрит такую практику в систему работы органов государственной власти".

Разумеется, всех служащих домой не отправят. Кабинетной работы тоже хватает. Фриланс подойдет для ведущих специалистов, а также для старших и младших групп должностей.

Власти региона уже поручили подготовить необходимые документы и просчитать финансовую отдачу от нововведения. Отдельно отмечается, что раздувания штатов за счет фрилансеров не планируется.