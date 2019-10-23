Ульяновских чиновников переведут на "удаленку"

Новости

Мутко открыл конкурс благоустройства малых городов 19:44
Путин назвал сферы возможных проектов с Угандой 19:21
Мутко: На решение проблемы обманутых дольщиков направят 21 млрд рублей 19:16
Морской Никольский собор в Кронштадте станет концертной площадкой 18:57
Сергей Лавров рассказал, как стал учить сингальский язык 18:49
Под Волгоградом в ДТП погибли три человека 18:42
Анюков дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение 18:31
США депортируют Ахмеда Билалова 18:31
Свидетеля по делу о взрыве в Петербурге обвинили в теракте во Владивостоке 18:31
Санкт-Петербург попал в топ самых красивых городов в мире 18:25
МИД России потребовал от США прекратить оккупацию сирийского Эт-Танфа 18:22
В Ессентуках "ГАЗель" сбила школьника на переходе 18:21
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР 18:09
Супермодель Наталья Водянова с семьей приехала в Адыгею на отдых 18:05
Путин назвал Лумумбу легендарным борцом 18:00
Путин предложил обсудить перспективы сотрудничества ЕАЭС и Африки 17:51
В окрестностях Краснодара при падении авто с моста погибли трое 17:48
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам 17:38
Самые яркие моменты первого дня "Недели моды в Москве" - видео 17:35
Премьер Украины допустил сбои с отоплением в некоторых городах 17:30
В Петербурге по факту аварии с 15 пострадавшими завели дело 17:27
Джонсон прокомментировал обнаружение грузовика с 39 трупами в Англии 17:22
В двигатель самолета из Петербурга в Париж попала птица 17:10
Конкурс "Класс!" во второй раз назовет лучших писателей-школьников 17:03
Видео: рабочие даже не поняли, как асфальтоукладчик соскочил с платформы 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Ученик и учитель: у кого больше прав?
Ученик и учитель: у кого больше прав?
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
"РГ"-советы: Три сценария самостоятельно накопить себе на достойную пенсию
Где искать управу на нарушителей тишины
Где искать управу на нарушителей тишины
23.10.2019 19:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На работу - в тапочках

Ульяновских чиновников переведут на "удаленку"
Текст: Наталья Саванкова ("Российская газета", Ульяновск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Ульяновская область одной из первых планирует внедрить удаленную работу для сотрудников регионального правительства. Власти надеются оптимизировать свою работу и изрядно сэкономить. С 2020 года в регионе рассматривается возможность заключать контракт на дистанционное исполнение обязанностей госслужащими.

"Мы продолжаем тему оптимизации работы органов государственной власти и сокращения неэффективных расходов, - написал в Twitter губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. - Необходимость введения такого новшества для госслужащих диктует нам цифровизация общества. Такой опыт работодатели уже успешно используют. Например, многие сотрудники IT-компаний работают из дома. Мы будем одними из первых среди субъектов страны, кто внедрит такую практику в систему работы органов государственной власти".

В Ульяновской области началось рассмотрение бюджета на 2020 год

Разумеется, всех служащих домой не отправят. Кабинетной работы тоже хватает. Фриланс подойдет для ведущих специалистов, а также для старших и младших групп должностей.

Власти региона уже поручили подготовить необходимые документы и просчитать финансовую отдачу от нововведения. Отдельно отмечается, что раздувания штатов за счет фрилансеров не планируется.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

США отменили санкции против Турции
Два стратегических бомбардировщика Ту-160 приземлились на авиабазе в ЮАР
Глава ПФР оценил расходы на индексацию пенсий работающим пенсионерам
CNN: Россия превратила США в крупнейшего неудачника на Ближнем Востоке
Поезда с новыми плацкартными вагонами выйдут в рейс до конца года