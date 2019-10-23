Федерация профсоюзов РБ, объединение работодателей Башкирии и правительство региона подписали республиканское соглашение на 2020-2022 годы.

В документ включили 26 новых обязательств в области социально-экономической политики, заработной платы и уровня жизни населения, безопасности рабочих мест, защите трудящихся и социальному партнерству. Что изменится в жизни работающего населения в следующем году, рассказал на "деловом завтраке" заместитель председателя профсоюзов РБ Валерий Апокин.

Валерий Анатольевич, какие новые обязательства включены в соглашение?

Валерий Апокин: За работодателями закреплен 21 пункт, обязательный для включения в коллективные договоры. К примеру, профсоюзы добавили обязательство, что женщинам должен предоставляться один рабочий день с сохранением заработной платы для прохождения медицинского осмотра у маммолога и гинеколога. Согласитесь, для республики, где рак молочной железы у женщин занимает первое место среди всех злокачественных новообразований и диагностируется более чем у 1600 человек в год, данные обследования крайне необходимы.

Кроме того, обозначили, что в коллективных договорах должно быть прописано обязательное выделение средств на проведение физкультурно-оздоровительной и культурно-массовой работы. В советские годы участие в спартакиадах, семейных эстафетах, зарницах, посещения концертов помогали не только сплачивать коллектив, но и интересно проводить время. Люди чувствовали себя частью одной семьи, и это помогало работать.

На основе опыта прошлых лет постарались сохранить обязательство по выделению средств на приобретение путевок в санатории, лечебные курорты, в том числе и для работников бюджетной сферы.

Понятно, что на эти цели работодатели должны изыскивать дополнительные средства. Поэтому возникли некие разногласия. Но профсоюзы на то и созданы, чтобы отстаивать права трудящихся и защищать их интересы.

Социальная сторона - это, безусловно, важная составляющая. Но людям хочется получать без задержек достойную зарплату.

Валерий Апокин: Это основной пункт, который мы добавили. Краеугольным камнем всегда является заработная плата. По предложению федерации профсоюзов в соглашении четко прописано, насколько должны повыситься оклады, какие меры для этого будут приняты, кто станет следить за исполнением пунктов, и к какому итогу придем к концу года.

Хотелось бы узнать подробности.

Валерий Апокин: Возьмем для примера бюджетную сферу. Не секрет, что заработная плата медиков, учителей, работников культурных учреждений состоит из оклада, тарифной ставки и разных стимулирующих и компенсационных доплат: за достижение конкретных результатов деятельности, за сверхурочную работу, категорию, стаж и так далее. Зачастую процент этих выплат больше, чем оклад. Таким образом, мы имеем некоторое социальное неравенство: к примеру, молодой учитель, придя в школу, получает копейки по сравнению с опытным педагогом. Как защитить его права? Мы добились включения в соглашение пунктов, согласно которым, работникам в сфере образования на обеспечение окладов, ставок заработной платы направлялось бы не менее 70 процентов фонда оплаты труда организации.

Для работников в системе здравоохранения направлялось бы 55-60 процентов фонда зарплаты на выплаты по окладам, 30 процентов составляли стимулирующие выплаты за достижение конкретных результатов, повышение квалификации, а 10-15 процентов - выплаты компенсационного характера, исходя из условий труда.

Кроме того, на выплаты работникам культуры, по окладам должно выделяться не менее 50-55 процентов фонда зарплаты.

С бюджетной сферой все понятно. Как обстоят дела во внебюджетном секторе, где все зависит от работодателей?

Валерий Апокин: Стороны социального партнерства определили, что работодатели должны обеспечивать долю условно постоянной части в составе зарплаты работников в размере не менее 50 процентов, индексировать зарплату, в том числе и задержанную, в соответствии с Трудовым кодексом. Кроме того, обеспечивать ее выплату своевременно и не допускать применения "теневых" схем оплаты труда.

Это все же очень общие рекомендации. Как добиться того, чтобы они выполнялись?

Валерий Апокин: Мы всегда ищем новые пути, чтобы сотрудникам увеличили зарплату. В свое время по нашей инициативе республиканская трехсторонняя комиссия приняла решение привязать ставку первого разряда рабочих основных профессий к минимальному размеру оплату труда. Так как первый разряд по тарифной сетке - самый низкооплачиваемый, остальные индексируются автоматически. Это был уникальный опыт для всей России, давший хороший экономический эффект.

Кроме того, мы организовываем на предприятиях комиссии по трудовым спорам (КТС), решающие, в том числе, проблемы погашения задолженности по зарплате. Смысл в том, что работнику не надо судиться с предприятием, стоит просто обратиться в КТС с заявлением. КТС все рассмотрит и примет решение. Если работодатели будут признаны виновными, они обязаны выплатить зарплату в самое ближайшее время. Такой опыт есть. К примеру, приборостроительный завод в свое время погасил свой долг перед рабочими после решения КТС на сумму более одного миллиарда рублей. Таким образом, комиссии по трудовым спорам играют огромную роль в досудебном разрешении трудовых споров, помогая работникам в защите их трудовых прав.

Предложения федерации профсоюзов, включенные в соглашения, важны с точки зрения защиты трудовых прав работников. Но аппарат профсоюзов республики не может контролировать положение дел на каждом предприятии или в каждой больнице. А где нет контроля, там нет и выполнения поставленных задач.

Валерий Апокин: В каждой организации есть профсоюзные комитеты, которые следят за исполнением коллективного договора, результатами деятельности предприятия.

Не скрою, что есть определенные вопросы к работе профсоюзных лидеров. Но зачастую они выполняют основную работу, совмещая и общественную деятельность, то есть несут двойную нагрузку. Если бы люди были освобожденными, то и спрос был бы жестче. Поэтому для представителей профсоюзов на местах мы также прописали ряд преференций: освобождение минимум на два часа в неделю от основной работы с сохранением зарплаты, обучение по охране труда, посещение профессиональных мастер-классов и материальное стимулирование.

Ключевой вопрос

Молодежь неохотно вступает в профсоюзные ряды. Основная мысль: "Зачем мне это надо?". Но без них профсоюзное движение вскоре может кануть в Лету. Как стимулируете их интерес?

Валерий Апокин: Молодежной политике в республиканском соглашении посвящен целый раздел из 20 конкретных обязательств. В коллективных договорах абсолютного большинства организаций республики, где есть наши профсоюзы, также предусмотрены разделы по работе с молодежью.

Продумываем различные варианты. Помогаем решать жилищные вопросы, получать путевки в садик, выделять материальную помощь, учреждаем стипендии обучающимся работникам и студентам.

Считаю одним из бонусов для молодежи - введение единой профсоюзной дисконтной карты, дающей скидку при покупке товаров в определенных продуктовых, бытовых, продовольственных магазинах. Ее использование помогает сэкономить за год до 50 тысяч рублей. При этом действует она не только на территории нашей республики, но и в других регионах.

Так, обладатели карт получают льготы при покупке путевки в некоторые санатории, абонемента в фитнес-клуб, билетов на концерт, туристических поездок. Мы специально охватили все сферы. На данный момент сотрудничаем с 670 организациями, но список регулярно пополняем и вносим новые компании.