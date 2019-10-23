В Чувашии назвали число семей, получивших льготную ипотеку

За прошедшие 9 месяцев этого года 493 семьи в Чувашии получили кредит на улучшений жилищных условий по льготной ставке. Такие данные привели в пресс-службе Главы Чувашии.

Таким образом, с начала действия программы господдержки ею воспользовались почти 700 семей в республике.

Напомним, льготная ипотека по ставке 6 процентов годовых действует в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного Президентом РФ, и реализуется с начала 2018 года. Воспользоваться таким кредитом могут семьи, в которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. рождается второй ребенок и последующие дети.

Заем на льготных условиях выдается на приобретение готового или строящегося по договору участия в долевом строительстве жилого помещения или жилого помещения с земельным участком.Также кредит может быть направлен на погашение ранее полученных кредитов независимо от даты их выдачи.

Максимальная сумма кредита может составлять не более 6 миллионов рублей, льготный период распространяется на весь срок кредита. Средства также можно использовать для погашения остатка суммы действующего кредита или начисленных процентов.

По данным Министерства строительства Чувашии, разница в сумме ежемесячных платежей между льготным и стандартным ипотечным кредитом в республике составляет в среднем около 6 тысяч рублей.