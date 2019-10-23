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23.10.2019 13:23
Проект: В регионах

В Чувашии определят лучшую практику наставничества

Текст: Сергей Кирсанов
В Чувашии объявили о начале приема заявок на конкурс лучшей практики внедрения и развития наставничества.
Фото: Александр Рюмин / ТАСС Авторы лучших практик наставничества в Чувашии получат ценные награды. Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Авторы лучших практик наставничества в Чувашии получат ценные награды. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Участие в нем, как сообщили в администрации главы республики, могут принять как частные организации вне зависимости от организационно-правовой формы, так и государственные учреждения.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Для участия в конкурсе необходимо подготовить описание практики наставничества, а также продемонстрировать возможности ее масштабирования и тиражирования. При этом последние показатели являются одними из ключевых критериев: тиражирование означает, что практика носит универсальный характер и может применяться в других организациях, масштабирование - возможность увеличить число участников без снижения качества результата.

Эксперты, которые войдут в состав жюри конкурса, также будут оценивать уникальность практики наставничества.

Победителей и призеров конкурса наградят дипломами и ценными призами.

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 24 октября 2019 г. по 28 февраля 2020 года в рабочие дни в Управлении государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград администрации главы Чувашии (Президентский бульвар, д. 10, каб. 13-01).

С заявкой на участие в конкурсе можно ознакомиться на портале органов власти Чувашии.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (8352) 62-15-18, 64-20-24, 64-20-23, факс: (8352) 62-17-99; e-mail: ag-kadr@cap.ru.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия: нацпроекты в действии
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