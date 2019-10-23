В Казани разработают лучшие практики в сфере развития парков

Соглашение об этом подписано в рамках Всемирного конгресса World Urban Parks, который состоялся в столице Татарстана.

Евразийское отделение будет разрабатывать лучшие практики в области развития городских парков и общественных пространств, а также образовательные программы и методические материалы. В него войдут организации России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Туркменистана и Узбекистана. Возглавит его помощник президента Татарстана Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Для участия в World Urban Parks (WUP) 2019, главная тема которого "Парк в городе vs Город в парке. Проект зеленого будущего", в Казань прибыло более 1,5 тысячи делегатов из разных уголков земного шара, в том числе из Америки, Африки и Австралии.

Более 40 международных и 70 российских экспертов выступили на форуме в роли спикеров. В рамках конгресса были представлены лучшие примеры развития зеленых пространств.

По словам председателя Европейского отделения WUP Кевина Хэлпенни, планировать зеленые пространства в городах сейчас стратегически важно.

- Татарстан и в особенности Казань, где инвестируют значительные средства для того, чтобы обеспечить горожанам хорошее будущее, являются передовиками в этом процессе, - отметил он.

Напомним, что в этом году программа развития общественных пространств Татарстана, которая действует в регионе почти пять лет, получила признание на международном уровне, став призером Премии Ага Хана в области архитектуры. По мнению президента РТ Рустама Минниханова, успех подобных проектов во многом зависит от вовлечения граждан в процесс создания зеленых зон. В этом республика убедилась на собственном опыте при реконструкции казанского парка Урицкого.

- Мы столкнулись с ситуацией, когда отличная команда, профессионалы своего дела, разработала проект, но этого оказалось недостаточно, - заявил Рустам Минниханов. - Тогда одно срубленное дерево научило нас тому, что необходимо учитывать мнение горожан!