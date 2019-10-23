Корреспондент "РГ" познакомился с необычным образовательным проектом и узнал, почему дети так не любят рыбу и можно ли их отучить от сладкого.

Дети, готовим десерт!

Большая перемена. Мы в школьном ресторане казанского лицея N146. Пока часть школьников разбирает тарелки с обедом, первоклашки за длинным столом собираются готовить себе сами. Помогает им в этом повар. Он сообщает ребятам, что сейчас они будут делать многослойный десерт и холодную закуску. Все компоненты уже под рукой: биойогурт, варенье, какао-порошок, фрукты, кукурузные хлопья.

В процессе приготовления повар общается с детьми, в непринужденной форме рассказывая о свойствах продуктов. Все, что происходит сейчас, не показательное представление из-за визита журналистов. Такие мастер-классы здесь устраивают регулярно, в рамках всероссийской программы "Разговор о здоровье и правильном питании".

Действует она уже двадцать лет во многих регионах страны. От Казани в ней участвовало несколько школ, в том числе 146-й лицей. А с этого года программа охватит все общеобразовательные учреждения города.

Инициатором необычного проекта стала международная компания, специализирующаяся на производстве продуктов. Рекламных целей в данном случае она не преследовала, а исходила из позиций социальной ответственности. Программа разработана Институтом возрастной физиологии Российской академии образования при участии Института питания Российской академии медицинских наук. Всецело поддержало проект и Минобразования РФ.

Суть его проста: чтобы наши дети правильно питались, недостаточно следить за качеством рациона в столовых и назидательным тоном напоминать о "вредных" продуктах. Этому нужно именно учить. Причем подавать материал следует во всех смыслах вкусно.

Как замаскировать рыбу?

Вообще попытки взрослых приучить детей к здоровому питанию напоминают штурм крепости. Причем ставку на силу здесь делать бесполезно. Нужно искать бреши в "обороне" и прибегать к уловкам. С такими "военными хитростями" хорошо знакома директор Департамента продовольствия и социального питания Казани Рима Мухамедшина.

- Работать со школьниками очень трудно. Они традиционно любят макароны с сосисками и в лучшем случае картофельное пюре с котлетами. Но мы ведь не можем постоянно их этим кормить, - поясняет она. - По нормам СанПиН детям в день требуется 400 граммов овощей для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Для работы мозга необходим фосфор. Им богата рыба, которую тоже не жалуют наши детишки. Так что задача перед нами стоит интересная - удержать баланс между здоровым питанием и вкусным. Мы постоянно работаем над меню, чтобы адаптировать его под популярные у детей блюда. Причем в составе будут полезные продукты, а форму с помощью технологии приготовления можно придать очень привлекательную.

Дегустация - это прекрасная возможность для нас. Мы анализируем вкусовые предпочтения учащихся. В прошлом году озадачились тем, как сохранить в меню рыбу. Ну какой смысл считать, что она есть в рационе школьника, если ребенку в желудок не попадает? Рыбные котлеты нам приходилось выбрасывать. Поэтому мы сделали дегустацию семи видов рыбных блюд. И два из них ребята одобрили. Это горбуша под овощами и тефтели в томатном соусе. Таким образом мы "подобрались" с рыбой к нашим детям.

Рима Мухамедшина двумя руками за новую образовательную программу. Тем более что Департамент социального питания и продовольствия тоже работает в этом направлении. Проводит кулинарные мастер-классы и встречи с диетологами.

- Дети очень хорошо воспринимают информацию. И сформировать у них вкусовые привычки вполне возможно. Но мы хотим достучаться не только до школьников, но и до их родителей.

Коварный бабушкин компот

И действительно, дети со своими гастрономическими пристрастиями не с Марса к нам падают. Когда мамы и папы недоумевают, почему их чадо ничего не ест, стоит задуматься, а не они ли отчасти виноваты в этой проблеме. По словам Светланы Смолиной, руководителя Управления потребительского маркетинга и коммуникаций компании, разработавшей программу, пищевые привычки у детей закладываются в первую тысячу дней жизни, то есть до трех лет.

- Часто родители идут на поводу у ребенка. Например, он выплевывает пюре, которое содержит рыбу, а они соглашаются: "Ну, не хочешь - не ешь". Это неправильный подход. В этом возрасте нужно методично приучать к пище. Первый раз не понравилось, попытаться второй раз, третий. Хотя бы по пол-ложечки сначала. И когда дети войдут в сознательный возраст, у них не будет отторжения рыбы.

То же самое с солью и сахаром, не надо подсаливать и подслащивать детское питание. А есть и такие родители, которые очень серьезно относятся к рациону ребенка в первые годы жизни, но перестают придавать этому значение, когда переводят за общий стол.

- Что он захотел, то и ест. Главное, чтобы не был голодный. Мы провели с Институтом питания большое исследование рациона детей. Было опрошено 30 тысяч ребят по всей России. Да, они едят много сладкого. Вроде бы все взрослые знают, что это вредно. Но знание это поверхностно. Наше исследование показало, что основным источником потребления сахаров у детей являются чай и домашний компот. Все привыкли: сел ребенок завтракать или ужинать, мама ему чайку и туда 2-3 ложки сахара бухает. Или какой лучший напиток для ребенка? Бабушкин компот! Хотя в нем давно нет никаких витаминов, зато огромное количество сахара.

Уже с первого класса детям - участникам образовательного проекта наглядно объясняют, что есть три стола: зеленый, желтый и красный. Этакий гастрономический светофор. В зеленую зону входит то, что есть нужно обязательно каждый день. Например, каши, овощи, фрукты, рыбу, хлеб. В желтую - то, что можно есть несколько раз в неделю или ежедневно, но в небольших количествах. Это яйца, сыры, сосиски. А в красную зону попадают продукты, которые следует употреблять изредка. В их числе копченые колбасы, пирожные, лимонад.

Так что главный принцип программы: "Нет вредных продуктов. Есть вредный рацион".

Пища для ума

У меня в руках рабочая тетрадь "Разговор о здоровье и правильном питании". Яркое пособие с большим количеством картинок и даже наклеек. В содержании есть такие главы, как "Удивительные превращения пирожка", "Из чего варят кашу и как сделать ее вкусной", "Время есть булочки", "На вкус и цвет товарищей нет". Скоро 18 тысяч таких учебников бесплатно получат казанские первоклашки и второклашки. Своими комплектами также обзаведутся ученики 3-4-х и 5-6-х классов. Программа разделена на три возрастных модуля и рассчитана на три года. По 40 часов в год.

По словам ее автора, старшего научного сотрудника Института возрастной физиологии РАО Александры Макеевой, занятия будут проходить во внеурочное время.

- Это не оторванный от учебной программы материал, - уверяет она. - Задания сделаны так, что они развивают и навыки счета, и отсылают детей к темам, которые изучают на окружающем мире. Питание - удивительная вещь. Это же не только разговоры о белках, жирах и углеводах. Через историю кулинарии мы рассказываем об истории нашей страны. Когда знакомим с кухней других стран, расширяем кругозор. У нас есть отдельная тема о том, как кулинария отражается в музыке, живописи и литературе. Так что мы даем еще и пищу духовную.

Обучение основано на игровой методике. Школьники даже не подозревают, подчеркивает Александра Макеева, что у них формируется навык правильного питания. Теоретическая часть подкреплена практической. Мастер-классы, которые упоминались выше, помогают привить вкус к полезной пище. Здесь срабатывает психологический эффект - если дети готовят что-то сами, пусть даже из нелюбимых продуктов, они это непременно будут есть.