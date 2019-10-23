Сегодня и завтра в Перми в шестой раз пройдут международный кинофестиваль "Лампа" и форум добровольчества. Всего за пять лет существования эти социокультурные мероприятия успели стать заметным общественным явлением не только в Перми и России, но и в Европе. В прошлом году ретроспектива короткометражек "Лампы" была показана в Женевском отделении ООН.

О том, что такое добровольчество, что надо показывать в кино и чему учат на образовательных площадках форума, "Российская газета" беседует с инициатором и организатором "Лампы", председателем Пермского центра развития добровольчества Ольгой Зубковой.

Ольга Викторовна, чем будут интересны нынешний форум и кинофестиваль?

Ольга Зубкова: Людьми и фильмами. Здесь не бывает скучных и случайных людей. Наши спикеры - это практики с готовыми кейсами в сфере волонтерства, которые могут щедро поделиться своими наработками и технологиями. Не секрет, что российские и, в частности, пермские некоммерческие организации, занимающиеся благотворительностью и добровольчеством, до сих пор не умеют продавать себя и грамотно рассказывать о том, чем занимаются. На форуме у них будет возможность научиться делать это более эффективно.

Еще восемь-девять лет назад к нам приезжали просто добрые, сердечные и чуткие люди. Сейчас многие из них уже умеют заявить о себе и привлечь внимание к тем или иным проблемам общества. Фестиваль "Лампа" был задуман с одной-единственной целью: рассказать о добровольчестве с экрана, ликвидировать путаницу. Нам очень хотелось показать, что добровольчество - это не обслуживающий персонал, не грязь в подъездах и не мусор на берегах рек. Не только это. Это самая разная помощь, которую в любое время может оказать любой человек. Потому что "добровольчество" не от слова "добро", а от слов "добрая" и "воля".

И, наверное, для этого не обязательно быть меценатом?

Ольга Зубкова: Абсолютно. Расскажу вам историю одной девушки. Возле поселка, где она жила, после лесозаготовительных работ образовалась мертвая зона. И вот она, сначала с родителями, потом с присоединившимися к ней подвижниками, стала высаживать деревья, следила за тем, чтобы они прижились. Когда мы о ней узнали, то предложили рассказать об этом в Женеве, на ретроспективе фильмов "Лампы". Она согласилась. Прилетела на мероприятие... в тапках. Просто потому, что у нее не было другой обуви. Да и на самолете она летела впервые в жизни. И своим рассказом девушка покорила абсолютно всех слушателей.

Через полгода после поездки местные чиновники предложили ей работу в районной администрации, в отделе молодежной политики. И теперь у них там образовался самый правильный добровольческий корпус, заточенный не на отчеты и тренды, а на реальные задачи.

От года к году в адрес фестиваля приходит все больше творческих заявок. Сколько было на этот раз?

Ольга Зубкова: Когда в 2014 году мы получили на конкурс 280 работ из разных регионов России, казалось, их так много, как мы только справимся. Сегодня это выглядит смешно, потому что в нынешнем году поступило 3 560 работ из 132 стран мира.

Конечно, не все, что прислано, отвечает тематике нашего кинофестиваля, формальным и содержательным требованиям. Но формировать шорт-лист финалистов оказалось достаточно сложно. В финал вышло 53 работы, половина из них будут награждены. Лидеры по количеству присланных работ - Индия, Израиль, Испания, Италия. Грустно, конечно, что из нашей страны фильмов меньше и они слабее. Тем не менее в шорт-листе оказались три пермские работы.

На этот раз мы разделили фильмы на любительские и профессиональные. А также ввели номинацию "Особый фокус", куда попали ленты, созданные ребятами от 10 до 18 лет. Все остальное традиционно: фильмы документальные и игровые, социальные видеоролики и социальная реклама. Осталась и специальная номинация "1+1" - работы про инклюзию.

К инклюзии у вас особое отношение. Ваш лагерь "Дружный", где вместе со здоровыми детьми отдыхают ребята с серьезными диагнозами, становится все более популярным.

Ольга Зубкова: Я занимаюсь этой проблемой уже 15 лет и против того, чтобы на ней спекулировали. Не устану повторять: мы все - тоже инклюзия. Прошлая, когда были маленькими и нас возили в коляске, или будущая, когда доживем до возраста физических недомоганий или заболеем и будем передвигаться с помощью, например, бегунков. Поэтому уже надо начать понимать, что инклюзию нельзя переводить в гетто и как-то совсем уж по-особенному относиться к таким людям. Кстати, маленькие дети в этом смысле поступают очень правильно. Они не чувствуют разницы между собой, здоровым человеком, и другом Васей, у которого, с точки зрения взрослых, со здоровьем что-то не то.

Однажды мы хотели снять для "Лампы" небольшой ролик про то, какие в нашем лагере ребята все разные, но дружные. В отряде была Даша Затейкина, девочка с синдромом Дауна. Она сама научилась танцевать, сама себе ставила танцы, одним словом - звезда. И мы решили вставить ее в ролик.

Собрала детей и задаю им вопрос: чем от всех вас отличается Даша? Они сначала вообще меня не поняли. Потом с трудом попытались определить, чем же Даша отличается. "Ну, она вообще иногда такая непослушная бывает", - говорит один. "Вообще-то ничем, но так хохочет громко", - другой. То есть они говорили про обычные качества характера человека.

И никто из них не сказал о том, что имелось в виду?

Ольга Зубкова: Никто! И если по отношению к таким людям подобным образом начнут вести себя все, то им станет проще жить, уверяю вас. Ведь если вам неловко, то и им становится неуютно рядом с вами. Вы уж простите, приведу личный пример. Когда у меня была онкология, наверное, окружающим было неловко меня о чем-то спрашивать. А мне - "ловко"! Я спокойно ходила в маске, лысая. Зато когда появились маленькие волосики, казалась себе обалденно красивой. Всем же остальным, возможно, было неловко. И в этом проблема. Но она в головах не инвалидов, а здоровых людей.

У нас есть Гриша, который передвигается на коленках. У него коленки, как наши с вами ступни. Он может на них пробежать, может упасть, запнувшись, но если мы не будем стоять рядом, замерев от ужаса, для него это будет нормально. Или даже смешно.

Я потому и создала инклюзивный лагерь, чтобы совсем еще в юном возрасте, до школы, в творческой атмосфере можно было учить детей правильному отношению к инклюзии. И откровенно рада, когда на конкурс присылают много фильмов на эту тему. Ведь инклюзивное пространство есть везде, почти в каждой семье. Мы любим своих 80-летних мам, а они уже тоже особенные. Мы любим детей, которые едва ходят, держась за стенку. Это тоже инклюзивная среда. И она должна быть доброй.

Ключевой вопрос

Говорят, что на показы фильмов "Лампы" люди ходят как на сеансы психологической разгрузки, чтобы "поплакать о добром". Где и как их можно посмотреть?

Ольга Зубкова: Часть фильмов вы увидите на традиционном ночном показе 23 октября. Как обычно, у зрителей будет возможность пообщаться с жюри кинофестиваля, российскими актрисами театра и кино Катериной Шпицей, Яной Поплавской, Ольгой Смирновой и ведущим ночного показа актером, музыкантом и кавээнщиком Александром Смирновым.

В нынешнем году у нас также появилось новшество, опробованное в Женеве. На стенах одного из залов форума мы разместим QR-коды, и, наведя на них любой гаджет, можно будет, не сходя с места, посмотреть фильм. Поскольку все они короткометражки продолжительностью от одной минуты до 25, это не будет утомительно.

Кроме того, мы "вшили" показ некоторых работ в форум-площадки. Так, на площадке, где обсуждается социальное предпринимательство, представят кино этой тематики. Если речь пойдет об инклюзии, то и фильмы покажут соответствующие.

Можно будет и поплакать, и порадоваться. Есть очень сильные вещи. Я не смогла с первого раза досмотреть до конца фильм от протоиерея Баранова, в котором он рассказывает, почему в нашей жизни должны быть больные дети. И почему нельзя прерывать беременность, даже если установлено, что у ребенка синдром Дауна.