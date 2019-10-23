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23.10.2019 14:56
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Перми создали робота-полицейского

Текст: Константин Бахарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Москве, на XXIII международной выставки Interpolitex представили робота-полицейского. Об этом сообщили в пермской компании-разработчике.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости www.ria.ru
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Созданная демонстрационная модель может распознавать речь и лица, вести общение, самостоятельно двигаться. Главная его функция - помощь полиции при идентификации личности. Робот может сканировать отпечатки пальцев человека и после этого сообщать информацию о нем, если она есть в полицейском банке данных. Эти действия ускоряют и упрощают процесс опознавания личности.

- Если распознанное лицо соответствует лицу из базы данных разыскиваемых, то в фоновом режиме робот сообщает имя человека, время и место обнаружения, - говорит Олег Кивокурцев, директор по развитию фирмы-производителя роботов. - Машины пока не вправе самостоятельно проводить оперативные действия, поэтому наш промобот станет помощником сотрудника полиции в местах повышенного скопления людей: в аэропортах, метро, на массовых мероприятиях.

С помощью дроида полицейские также смогут заносить сведения о нарушителях в базу данных МВД, так как робот может сканировать паспорт и проводить электронное дактилоскопирование. Кроме того, он оборудован фотокамерой.

Общество Наука Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь
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