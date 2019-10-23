В Самаре подготовили изменения в КоАП РФ, чтобы вывести бизнес из тени

Самарская Губернская Дума представила свое предложение по борьбе с незаконным предпринимательством. За повторное попрание норм Кодекса об административных правонарушениях "бизнесменов" предлагается штрафовать на сумму от 10 000 до 40 000 рублей.

Сейчас для дельцов, которые не регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей или не легализуют свои фирмы как юрлицо, есть штрафы. Вместе с тем когда полиция "ловит за руку" одного и того же незаконопослушного бизнесмена вторично, его не могут наказать рублем - санкций за повторное ведение дела "в тени" нет.

По информации ГУ МВД России по Самарской области, с 2013 по 2017 год число административных правонарушений (повторный теневой бизнес) в регионе увеличилось в 4,2 раза: со 170 до 721 случая. А ведь ведение бизнеса "в тени" приводит к недополучению государством налогов и взносов.

- Изначально мы предлагали ввести штраф от 50 000 до 100 000 рублей. Но комиссия Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, куда мы направили инициативу, порекомендовала установить планку от 10 000 до 40 000 рублей, - пояснил начальник отдела Правового управления аппарата Самарской Губдумы Роман Ляопаров.

Над поправками в КоАП РФ самарские законотворцы трудились больше года, на этой неделе их утвердили на комитете по промышленности. В ближайшее время инициативу направят в Госдуму.