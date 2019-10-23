В Саратове появится центр компетенций по созданию "умных городов"

В Саратове откроется центр компетенций по цифровизации городского хозяйства и созданию "умных городов".

Правительство региона подписало соглашение о создании центра компетенций с Саратовским социально-экономическим институтом Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова. Центр организуется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" и национальной программы "Цифровая экономика".

Новая структура будет оказывать экспертную, консультационную и научно-образовательную поддержку региональному проекту по цифровизации городского хозяйства "Умный город" на территории Саратовской области.

- В центре компетенций будут работать эксперты разных отраслей: экономики, права и ИТ-технологий. В его кадровый состав войдут как специалисты экономического института, так и привлечённые консультанты. Уверена, площадка экономического института сможет стать точкой коллаборации лучших экспертов, что позволит нам сделать качественный рывок в реализации цифровых проектов, - отметила советник министра строительства и ЖКХ области Юлия Никопоренко.

Как сообщили в министерстве, в центре займутся разработкой не только цифровых технологий, но и моделями внедрения таких проектов с точки зрения финансов, менеджмента и социальной стороны.

По мнению и.о. директора Саратовского социально-экономического института Ольги Мизякиной, создаваемый на базе института центр компетенций объединит работу ученых и практиков и обеспечит технико-экономическое обоснование проектов по цифровизации городского хозяйства.

Проекты "умных городов" помогают благодаря использованию современных цифровых технологий сделать городскую среду более комфортной и удобной для проживания. "Умные сервисы" регулируют движение транспорта, позволяют водителю быстро найти место на парковке, включают и выключают освещение на улицах, передают показания общедомовых и внутриквартирных приборов учета, помогают поддерживать правопорядок в общественных местах.