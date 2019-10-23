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23.10.2019 20:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Тревожный звонок

В саратовскую полицию перестали пускать адвокатов с мобильными телефонами
Текст: Андрей Куликов ("Российская газета", Саратов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 240(7998)
Саратовские адвокаты возмущаются, что их больше не пускают в здания полиции с мобильными телефонами. Ссылаясь на приказ начальства, дежурные сотрудники УВД требуют, чтобы защитники оставляли свои средства связи в ячейках специально установленных на входе шкафчиков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказывают саратовские защитники, такие новые порядки в местной полиции были заведены с августа этого года. При этом при проходе с телефоном в здания других региональных управлений правоохранительных органов - прокуратуры, следственного комитета, судов - никаких проблем по-прежнему не возникает.

- Вот только что забрал свой телефон и вышел из здания ГУ МВД на улице Соколовой, конечно, подобные действия сотрудников полиции являются незаконными, - подтвердил такую информацию известный саратовский адвокат Станислав Зайцев.

Фото: iStock
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По словам юриста, телефон ему нужен постоянно, не только, чтобы быть на связи со своими клиентами, но и чтобы сделать фотокопии необходимых материалов.

У саратовских юристов остается всего два варианта: либо бесконечно спорить с охранниками, пытаясь доказать нарушение своих прав, либо плюнуть и отдать телефон, если нужно быстро пройти. В некоторых случаях, как признают защитники, им все-таки удается пронести мобильник: роль играет человеческий фактор, это зависит от того, кто дежурит.

Как рассказывает еще один саратовский адвокат Елена Сергун, отказ пропустить защитника с телефоном сотрудники управления внутренних дел объясняют ведомственным приказом N 502, а также требованиями антитеррористической безопасности.

- Пыталась найти этот документ в открытых источниках и правовых базах, но мне это не удалось, - говорит Сергун.

По словам защитницы, она связывалась с коллегами из других регионов, там подобных ограничений нет. Адвокат направила жалобу на действия сотрудников полиции в областную прокуратуру, но оттуда ее заявление переслали... в ГУ МВД по региону.

Начальник управления областной прокуратуры по надзору за соблюдением федерального законодательства Олег Петров подтвердил корреспонденту "РГ", что жалоба адвоката была рассмотрена.

Как сообщил сотрудник надзорного органа, правила внутри пропускного режима устанавливает руководство ГУ МВД, защитник жаловалась на применение ведомственной инструкции рядовыми сотрудниками УВД, поэтому в их действиях должно разобраться прежде всего собственное начальство. Между тем к нему адвокат не обращалась.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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- После того как станет понятна позиция руководства полиции, возможно, появятся основания и для того, чтобы прокуратура разобралась в этой ситуации, - объяснил сотрудник областного надзорного ведомства.

Какого мнения придерживается по поводу разразившегося скандала руководство регионального главка, нам тоже пока выяснить не удалось. В пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области попросили прислать письменный запрос.

Между тем у саратовских адвокатов есть свое объяснение случившемуся. Они считают, что основанием для "телефонных репрессий" в отношении защитников могли послужить недавние скандалы, связанные с появлением в открытом доступе видеозаписей, демонстрирующих, выразимся мягко, не вполне адекватное поведение некоторых сотрудников полиции во время работы и общения с адвокатами и подследственными. Чтобы не допустить таких "утечек" впредь, пользоваться мобильными телефонами посетителям в зданиях УВД якобы и решили запретить. Если это действительно так, то решение, прямо сказать, найдено не самое лучшее, ведь, действительно, иначе не скажешь, с больной головы переложили на здоровую.

Между тем

Официально эту ситуацию должностные лица МВД комментировать не стали. Тем не менее собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах считают запрет на мобильные телефоны в полицейских зданиях неоднозначным решением. Официального запрещающего документа, даже внутриведомственного, нет. Но существует право руководства любой организации запретить пользоваться мобильным телефоном. Помните картинки в разных ведомствах, хоть государственных, хоть частных, где телефон перечеркнут красной полосой? То есть у вас могут потребовать телефон только выключить, чтобы не мешать работать другим людям. А вот отобрать его, даже временно, нет.

Кстати, похожий конфликт произошел в 2017 году в Дагестане. Там тоже у адвоката отобрали телефон. Он обратился в суд и выиграл его. В решении судьи Советского райсуда Махачкалы Михраба Адзиева говорится, что адвокаты вправе не сдавать свои мобильные телефоны при входе в здание полиции.

Подготовил Михаил Фалалеев

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