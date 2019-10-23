В Уфе скончалась упавшая в обморок в ТЦ девочка

В Уфе СК начал доследственную проверку по факту смерти 14-летнего подростка.

По предварительным данным следствия, девочка пришла в торговый центр вместе с двумя друзьями. Они пошли в туалетную комнату, где девочка потеряла сознание.

Посетители ТЦ вызвали скорую помощь. Несмотря на все старания врачей, им не удалось спасти ребенка: девочка умерла в больнице, не приходя в сознание.

Следователи уже осмотрели место происшествия, продолжается опрос очевидцев. Причины смерти установит судебно-медицинская экспертиза.