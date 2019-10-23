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23.10.2019 07:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Уфе трое детей пострадали в аварии с пассажирским автобусом

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии

Утром 23 октября в Уфе столкнулись пассажирский автобус и Chevrolet Cruze. В итоге четыре человека пострадали, включая троих детей. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

Авария произошла на улице Центральная. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cruze, поворачивая налево, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу Ford Transit, который двигался по маршруту №171 с 16 пассажирами в салоне.

После столкновения помощь врачей понадобилась нескольким пассажирам автобуса: в больницу увезли троих детей и одну женщину. На месте аварии сейчас работают экстренные службы.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа
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