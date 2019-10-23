В Уфе трое детей пострадали в аварии с пассажирским автобусом

Утром 23 октября в Уфе столкнулись пассажирский автобус и Chevrolet Cruze. В итоге четыре человека пострадали, включая троих детей. Об этом сообщил в своем блоге главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Авария произошла на улице Центральная. По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Cruze, поворачивая налево, не уступил дорогу пассажирскому микроавтобусу Ford Transit, который двигался по маршруту №171 с 16 пассажирами в салоне.

После столкновения помощь врачей понадобилась нескольким пассажирам автобуса: в больницу увезли троих детей и одну женщину. На месте аварии сейчас работают экстренные службы.