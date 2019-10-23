Жителей Башкирии научат жить долго и счастливо

К 2024 году средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет, а к 2030-му до 80. Сегодня в Башкирии этот показатель составляет 72 года. Как власти региона планируют увеличить его, выяснял корреспондент "РГ".

Движение - жизнь

Главное, человек должен сам хотеть жить, и, соответственно, следить за своим самочувствием. Чиновники заставить сделать это не могут.

Практика показывает: лучший стимул для мужчины и женщины обратить внимание на здоровье - услышать, что он или она выглядит старше своего возраста. На самом деле показатель здоровья не зависит от даты рождения: человек и в 30 лет может иметь целый букет заболеваний и выглядеть значительно старше. Однако процесс старения замедляется за счет физической активности, важно грамотно подобрать вид нагрузки и проводить систематические тренировки, считают медики.

61-летний преподаватель Уфимского государственного нефтяного технического университета Рустэм Хангильдин решил изменить свой образ жизни после того, как шесть лет назад неожиданно почувствовал головокружение и попал в больницу.

- Думал - инсульт, но обошлось. Тогда понял: пора что-то менять, всерьез заняться собой. Пошел в бассейн. С тех пор ежедневно тренируюсь, - рассказывает он.

Вскоре мужчина стал заниматься зимним плаванием в холодной воде и сразу же добился неплохих результатов. Так, в прошлом году на чемпионате мира в Таллинне он завоевал сразу две медали: серебряную - на 50 метров и бронзовую - на стометровке.

- При желании спортсменом может стать каждый. Просто не нужно искать отговорок для своей лени, - уверен преподаватель, который теперь, кстати, осваивает пулевую стрельбу и шахматы.

Все дело в памяти

Уфимка Нина Жиленко в свои 82 года легко декламирует стихи, обладает острым умом и энциклопедическими знаниями о балете, композиторах и культуре Башкирии. Эта удивительная женщина много лет проработала редактором многотиражки агрегатного объединения, а когда ей исполнилось 70, опубликовала первую в истории Башкирского республиканского театра оперы и балета книгу, которая стала летописью балетной труппы "Гран-па башкирского балета".

Теперь Нину Александровну называют "блогером-просветителем", так как в Фейсбуке она публикует свои рецензии на спектакли, знакомит читателей с работами художников и стихами поэтов, рассказывает о ветеранах башкирского балета, композиторах. Параллельно Нина Жиленко пишет мемуары.

На вопрос, в чем ее секрет, она отвечает просто:

- Я не могу жить иначе, не могу молчать, ведь современная молодежь не знает искусства, культуры Уфы и республики. А я всю жизнь писала и пишу на эту тему журналистские статьи, много лет работала в театре оперы и балета, проводила литературные гостиные. Все это - часть моей жизни.

Но, к сожалению, таких как Нина Жиленко не так много. Зачастую, выйдя на пенсию, люди считают: пора отдыхать, посвящают себя внукам в ущерб собственным интересам. Разубедить их в этом достаточно сложно.

- Многие принимают как должное забывчивость, рассеянность и агрессию пожилых. Но стоит помнить: это первые признаки деменции (слабоумия). К сожалению, за 12 минут, которые длится прием у невролога, практически невозможно выявить проблему. Нужно пройти несколько тестов, которые занимают около 45 минут. Мы теперь обучаем этому социальных работников, - рассказывает директор центра соцобслуживания населения "Бэхет" Айгуль Насырова.

В прошлом году центр "Бэхет" выиграл президентский грант на реализацию проекта "Хорошая память - профилактика деменции". На полученные средства создали группы для пожилых граждан, которым не только читают лекции о правильном питании и здоровом образе жизни, но и помогают улучшить память и внимание с помощью игр и заучивания стихов. Кроме того в центре работает школа поддержки родственников людей с деменцией. Но, как отмечают эксперты, это лишь капля в море, а число страдающих от поражения головного мозга с каждым годом растет. Тогда как развитие многих заболеваний можно предупредить, занимаясь спортом, "напрягая мозги" и радуясь жизни. Кстати, практика доказала пользу интернета для пенсионеров, поэтому их обязательно нужно обучать компьютерной грамотности.

Желаемое и действительное

По официальной статистике, чаще всего жители Башкирии умирают из-за болезней системы кровообращения и из-за новообразований. Для их профилактики в республике реализуют различные программы в рамках национального проекта "Здравоохранение". Отрывают специализированные центры и отделения, приобретают дорогостоящее диагностическое оборудование и стараются усилить первичную диагностику за счет диспансеризации и стимулирования медиков. Врачам даже начали давать премии за впервые выявленные онкозаболевания.

И уже есть результаты: в этом году, наконец, начала снижаться смертность из-за этих коварных болезней.

Но даже чиновники понимают: только своевременная медицинская помощь не сможет продлить жизнь человека. Нужно повышать качество этой жизни, чтобы пенсионер испытывал положительные эмоции. Путешествовать, выходить на подиум на конкурсе красоты, участвовать в соревнованиях по сноуборду или осваивать новую профессию - все это и многое другое реально и после 60-ти, было бы желание, утверждает замминистра семьи, труда и соцзащиты населения Ольга Кабанова.

- В Башкирии уже восемь лет работает программа "Социальный туризм", по ней отдохнули более 30 тысяч пенсионеров. На это бюджет региона выделил 275 миллионов рублей, а со следующего года количество льготных путевок вырастет до семи тысяч, - говорит Ольга Кабанова. - У нас проходят многочисленные мероприятия для пожилых, начиная с соревнований по сноуборду и конкурсов красоты "Серебряная красота" и заканчивая курсами компьютерной грамотности, английского и других направлений в рамках "Народного университета третьего возраста".

Кроме того, даже пенсионеры могут найти работу или подработку. К примеру, некоммерческие организации привлекают пожилых в качестве нянь или сиделок.

Еще один вариант, чем занять себя на пенсии, - стать "серебряным" волонтером. Этим людям некогда скучать и болеть, они совершенно бескорыстно помогают другим.

- Мне еще не так много лет - всего 55, жизнь еще только начинается! - говорит серебряный волонтер Самсура Гордеева. - Я дважды была на грани смерти, но выжила, поэтому радуюсь каждому прожитому дню и дорожу каждой минутой. Думаю, секрет долголетия - в счастливой жизни, когда есть, семья, дети и друзья, которые понимают и поддерживают. Важно уметь прощать и быстро отвлекаться от проблем, заниматься гимнастикой для тела и ума, учить стихи и петь песни, читать молитвы и быть благодарным.

Справка "РГ"

В соответствии с нормами ООН и Международной организации труда пожилыми считаются лица в возрасте 60 лет и старше. По данным Башкортостанстата, их в республике проживает более 822 тысяч: в возрасте 60-74 лет находятся около 583 тысяч жителей республики, в возрасте 75-89 лет - 222 тысячи человек.

Кстати

Где больше всего 100-летних в Башкирии?

Уфа - 55 человек

Стерлитамак - 38 человек

Буздякский район - 19 человек

Нефтекамск - 15 человек

Октябрьский - 11 человек

Благовещенский район - 8 человек

Цифра

261 человек в возрасте 100 лет и старше живут в Башкирии.