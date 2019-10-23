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Проект: В регионах

Подошли по-хозяйски

Депутаты обсудили вопросы улучшения инфраструктуры Новосибирска
Текст: Антон Духов (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 239(7997)
На заседаниях постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству обсуждают вопросы, актуальные для всех новосибирцев, поэтому равнодушных на них не встретишь. Так было и в этот раз.
Четыре десятка конечных остановок в Новосибирске требуется привести в порядок. Фото: Татьяна Кравченко Четыре десятка конечных остановок в Новосибирске требуется привести в порядок. Фото: Татьяна Кравченко
Четыре десятка конечных остановок в Новосибирске требуется привести в порядок. Фото: Татьяна Кравченко

Сначала депутаты рассмотрели наиболее важный и общий вопрос - внесение изменений в городской бюджет. Он был связан с решениями, которые приняли их областные коллеги на июньской сессии зак-собрания региона.

Как сообщил начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Александр Веселков, предлагаемые изменения можно разбить на три блока. Первый - самый большой - это трансферты из областного бюджета на 327,3 миллиона руб-лей. Их планируется потратить на ремонт и оснащение детских садов, строительство инфраструктуры для новой ледовой арены (в том числе станции метро "Спортивная") и обустройство городских дворов.

Второй блок - 123,6 миллиона рублей - это прирост собственных доходов города. Еще 175 миллионов удалось сэкономить на обслуживании муниципального долга. Эти деньги пойдут в том числе на повышение зарплат бюджетников и выплаты погорельцам.

С учетом предлагаемых изменений доходы бюджета Новосибирска в 2019 году составят 48,2 миллиарда рублей, расходы - 50,3 миллиарда, дефицит запланирован в размере 2,151 миллиарда рублей. Впрочем, в дальнейшем дефицит планируется сократить: в 2020 году - до 900 миллионов руб-лей, в 2021-м - до 800 миллионов.

Депутаты единогласно поддержали проект предлагаемых изменений.

Наиболее бурное обсуждение вызвал вопрос обустройства конечных остановок общественного транспорта. Проблема эта решается уже не первый год, но до окончания процесса еще далеко. По данным транспортного департамента мэрии, из 93 остановок около сорока нужно привести в порядок.

- В этом году работы проходят на шести объектах, на трех - за счет городского бюджета, еще на трех - за счет внебюджетных средств, - подчеркнул начальник управления пассажирских перевозок Новосибирска Владимир Кондауров. - Самый масштабный - "Белые Росы". Здесь проведено выравнивание площадки, асфальтирование, установлены освещение и туалет модульного типа "Енисей". Последний, кстати, был разработан для зимней Универсиады в Красноярске. Туалет теплый, его не нужно подключать к водопроводу и канализации, только к электросети. Работы планируем закончить до 25 октября. На 2020 год запланировано обновить за счет бюджета остановки "Полевая" и "Жилмассив Акатуйский", плюс еще три - за счет внебюджетных средств.

- Почему большинство ремонтируемых за счет городского бюджета остановок находится в Кировском районе? А как же, например, павильон на Софийской в районе ОбьГЭСа, где ситуация не лучше? - задал вопрос депутат Николай Тямин.

Как пояснил Владимир Кондауров, акцент на Кировку связан с плачевным состоянием инфраструктуры в этом районе: остановка "Белые Росы" организована чуть ли не в чистом поле, а на Полевой в дождь застревают автобусы - там нет твердого покрытия.

Заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Юрий Зарубин обратил внимание на необходимость проводить дорожные ремонты комплексно и в полном объеме.

- Порой мы обновляем дорожное покрытие и поребрики, а рядом остаются торчат кривые столбы с проводами, - отметил Юрий Зарубин. - Если уж делать, то как следует, чтобы потом к этому не возвращаться.

Также депутаты рассмотрели вопрос об обустройстве мостовых переходов через поймы малых рек. Напомним, что эту проблему в свое время поднял депутат Евгений Лебедев. Как выяснилось большая часть мостиков - бесхозная, никто не следит за их состоянием.

- Мы провели техническую инвентаризацию 43 мостовых переходов. Всего их в городе 55, в ведении "Гормоста" находится 15, а сорок - пока бесхозные, - сообщил директор муниципального казенного учреждения "Гормост" Борис Хайрулин.

Депутаты подчеркнули, что нужно ускорить работу по передаче этих объектов в муниципальную собственность - только после этого можно выделить бюджетные средства на приведение их в порядок. Но пока городу передано лишь три мостика. Специалисты объясняют черепашьи темпы тем, что признать объект бесхозным можно только в судебном порядке, и процессы могут длиться месяцами. Тем не менее дело сдвинулось с мертвой точки - пешеходные переходы через речку Ельцовка-1 уже приводят в порядок.

Прямая речь

Игорь Кудин, председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству:

- Обустройство конечных остановок проходит не только за счет бюджетных средств, но и с привлечением внебюджетных. Это очень важный момент. Предлагаю в ноябре, по окончанию сезона дорожных работ, провести выездное совещание и уже по его итогам решить вопрос о выделении дополнительного финансирования на эти цели.

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