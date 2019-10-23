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23.10.2019 06:03
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дмитрий Маликов поспорил с ди-джеем

Российская газета - Неделя - Сибирь № 239(7997)
"Перевернуть игру" - так называется авторский музыкальный спектакль, который представил в Кузбассе народный артист России Дмитрий Маликов.
Главная тема спектакля - извечный спор представителей разных поколений о том, какая музыка лучше. Фото: Федор Баранов Главная тема спектакля - извечный спор представителей разных поколений о том, какая музыка лучше. Фото: Федор Баранов
Главная тема спектакля - извечный спор представителей разных поколений о том, какая музыка лучше. Фото: Федор Баранов
Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
На "Открытых инновациях" обсудили музыку, созданную искусственным интеллектом

Спор с шестнадцатилетней девушкой-диджеем, в котором участвуют ожившие образы великих композиторов и музыкантов разных эпох, разрешается постижением, возможно, кем-то и забытых, но очень важных истин. Независимо от стилей и направлений, есть музыка на все времена, которая помогает людям жить, преодолевать трудности и оставаться при этом людьми.

Благотворительную постановку посмотрело более двух тысяч зрителей в четырех городах Кузбасса - Кемерове, Салаире, Прокопьевске и Новокузнецке. Еще тысяча человек увидела организованную областным советом по вопросам попечительства в социальной сфере онлайн-трансляцию в кинозалах, а для сельских ДК и библиотек была сделана видеозапись спектакля.

Проект, который осуществляется при поддержке минобразования и науки РФ, продолжает социально-образовательную благотворительную программу "Уроки музыки", которая направлена на поддержку детского музыкального образования.

- Одна из наших главных целей - вовсе не то, чтобы организовать школы искусств в Москве (там их полно), а чтобы добраться до глубинки, для меня это очень важно и очень приятно, - отметил Дмитрий Маликов. - Требуется ли юным зрителям специальная подготовка перед спектаклем? Нет, но позже им потребуется интернет - чтобы искать и слушать классическую музыку.

Кстати

О воспитании музыкой, развитии массового музыкального образования и работе с одаренными детьми в регионах СФО говорили участники и гости Сибирского музыкального форума "Акколада", который завершился в Кемерове. Программа форума, в частности, включала семинары по актуальным вопросам современного образования в сфере культуры и искусства, интенсивы по хоровому пению и исполнительскому мастерству на духовых инструментах, а также выступления творческих коллективов и солистов из Кемеровской, Новосибирской, Иркутской, Томской областей, Алтайского края и Республики Тыва.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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