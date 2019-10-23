Проект изменений в положение о нестационарных торговых объектах обсудили на профильной комиссии Совета депутатов Новосибирска. Новые правила дают возможность более эффективно бороться с незаконной установкой киосков.

По словам председателя комиссии горсовета по научно-производственному развитию и предпринимательству Игоря Салова, проблему несанкционированной торговли в Новосибирске системно решают в течение нескольких лет. Теперь у муниципальной власти появятся новые рычаги - в частности, решение о демонтаже незаконно установленного объекта будет приниматься в границах земельного участка, на котором он находится.

- Если раньше владелец мог передвинуть киоск на пару метров или заменить его на объект с другими характеристиками, тем самым сделав демонтаж невозможным, то теперь эти уловки не сработают, - отметил Игорь Салов. - Решение будет приниматься по всей территории, а значит, с нее будут убраны и сам торговый объект, и всевозможные ограждения, заборчики, которые хозяева несанкционированных точек возводят вокруг киосков.

Как пояснила и. о. начальника отдела нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии Ирина Дроздецкая, речь идет о площади радиусом двадцать метров от центра торгового объекта.

Нововведения позволят оперативно и сколько угодно раз демонтировать повторно размещенный на данном участке нестационарный объект. В течение года для этого не потребуется вновь согласовывать демонтаж на специальной комиссии, оформлять необходимые бумаги и направлять владельцу предписание о необходимости добровольно освободить земельный участок.

Кроме того, город получит право взимать плату за использование муниципальной земли с мобильной торговли - всевозможных "ларьков на колесах". По словам Игоря Салова, это приводит муниципальное положение в соответствие с Земельным кодексом. Мера позволит ежегодно привлечь в бюджет Новосибирска порядка двенадцати миллионов рублей.

Нововведения способствуют и защите прав предпринимателей - в частности, регулируют механизм предоставления компенсационных торговых площадок в случае исключения из схемы размещения нестационарных торговых объектов. Нередко это происходит в связи со строительством зданий и дорог: торговый объект исключается из схемы, и владелец вынужден переносить его, иногда даже в другой район города. Согласно новому порядку, профильный департамент минимум за четыре месяца должен будет уведомить предпринимателя, с которым заключен муниципальный договор, о том, что торговая точка исключается из схемы размещения нестационарных объектов, а также предоставить взамен компенсационное место. При этом оговаривается, что размеры и назначение новой площадки должны совпадать с прежними: разница может составлять максимум двадцать процентов, но не более двадцати квадратных метров.

Еще одной позитивной тенденцией в сфере городской торговли депутаты горсовета назвали повышение востребованности социальных продовольственных ярмарок. Новосибирск стал одним из первых городов России, где был внедрен такой формат: первая ярмарка появилась на улице Большевистской в 2011 году. Затем открылась еще одна, на улице Петухова. На каждую ярмарку городской бюджет ежегодно выделяет 12,8 миллиона рублей и 13,2 миллиона, соответственно, обеспечивая бесплатное предоставление торговых мест предприятиям пищевой промышленности региона.

Благодаря этому покупатели получают возможность приобрести свежие качественные продукты напрямую от производителя по ценам на двадцать процентов ниже среднерыночных. Сейчас ярмарка на Большевистской предоставляет 38 бесплатных торговых мест, на Петухова - 41. Получить их можно на условиях конкурса - побеждает тот, кто предложит более низкие цены или более широкий ассортимент продукции.

Специалисты департамента отслеживают эффективность каждой торговой точки, исходя из показателя товарооборота на квадратный метр, и по итогам года могут пересмотреть заключенные договоры.

- Социальные продовольственные ярмарки сегодня стопроцентно востребованы, причем не только пенсионерами или студентами, но работающими гражданами. Расширению этой формы торговли сегодня препятствует лишь то, что необходимы ощутимые бюджетные затраты, - поясняет Игорь Салов. - Еще одна проблема - поиск подходящего помещения. Оно должно отвечать санитарным и техническим требованиям, но при этом определяться на конкурсной основе. Мэрия при нашей поддержке занимается поиском таких площадок, и мы уверены, что социальные ярмарки должны быть в каждом районе города.

Кстати

За девять месяцев этого года розничный товарооборот социальной продовольственной ярмарки на улице Большевистской составил 191,5 миллиона рублей, на улице Петухова - 388 миллионов рублей.