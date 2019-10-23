Николай Тупицын из города Заринска (Алтайский край) не понаслышке знает, как непросто найти работу, когда тебе под шестьдесят. Для прежней специальности здоровье уже не то, а для другой работы квалификации не хватает. Не идти же снова учиться, чтобы освоить новую профессию? А почему бы и нет, рассудил Николай Тупицын и из инженера-механика переквалифицировался в школьного учителя технологии, став участником проекта "Старшее поколение", позволяющего пройти бесплатное переобучение при гарантии трудоустройства.

Николай Васильевич закончил инженерно-строительный институт в Томске еще в начале 1980-х. По распределению попал в город Заринск Алтайского края, где 27 лет отработал на разных должностях в управлении механизации, а потом еще семь лет в дорожно-строительной организации.

- Был и заведующим мастерской, и начальником участка, и главным инженером, - вспоминает Николай Тупицын. - Но с возрастом здоровье стало подводить, пришлось уволиться. Обратился в городской центр занятости, где мне сначала подыскивали вакансии по прежней специальности, а потом предложили переобучиться и сменить профессию. Предложение было настолько неожиданным, что я даже растерялся - никогда не представлял себя в роли учителя. Однако директор школы убедила меня, что уж если я столько лет руководил взрослыми, то и с детьми справлюсь. И вот с 1 сентября веду в пятых-десятых классах в Заринской школе N 3 уроки технологии, учу их пользоваться слесарным, токарным и деревообрабатывающим инструментом.

Перед началом занятий Николай Васильевич привел кабинет в порядок, протестировал инвентарь и станки, попросил оборудовать кабинет компьютером и проектором. Здесь ребята не только изучают теорию работы с инструментом, но и учатся самостоятельно держать в руках рубанки и лобзики.

- Мальчишки с первых занятий рвутся что-нибудь мастерить, - отмечает новоиспеченный учитель. - Я это рвение поддерживаю и потихоньку обучаю их пользоваться самыми простыми инструментами. В дальнейшем будем осваивать и станки.

У Николая Васильевича практически каждый день по шесть уроков. С непривычки, конечно, нелегко. К тому же начинающий педагог сам пока еще студент - заканчивает дистанционные курсы в Алтайском педуниверситете. В конце октября ему предстоит сдать экзамены, чтобы стать дипломированным специалистом.

- Думаю, что у Николая Васильевича все получится, - уверена директор Заринской школы N 3 Светлана Казанцева. - Большой жизненный опыт, обстоятельность, целеустремленность помогают ему осваивать азы учительской профессии и найти подход к ребятам.

Как рассказали в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, Николай Тупицын - далеко не единственный, кто незадолго до пенсии решил начать все заново. Проект "Старшее поколение" позволяет предпенсионерам пройти бесплатное переобучение, чтобы получить новую профессию или повысить квалификацию. В первом случае центры занятости сначала подыскивают подходящее место работы и только потом направляют на бесплатное переобучение уже с учетом требований работодателя. Практически всех участников проекта "Старшее поколение" удается трудоустроить.

Чаще всего люди предпенсионного возраста выбирают специальности, близкие их прежней профессии. Кому-то это позволяет вернуться на прежнюю работу, в родной коллектив - как Анне Кузьминой из Павловского района. Десять лет она проработала медсестрой в Павловском детском санатории "Зарница", пока не уехала в Кемеровскую область. А когда вернулась, захотела устроиться на прежнее место работы, но квалификация за это время была утрачена.

- В санатории мне были рады, и вакантное место в кабинете физиотерапии нашлось, - вспоминает Анна Савиновна. - Но так как я несколько лет не работала по специальности, нужна была переподготовка. Дело это затратное. Хорошо, что мне, как предпенсионеру, предложили пройти бесплатное обучение. Так я смогла восстановить квалификацию и вернуться в свой коллектив, на любимую работу.

А Татьяна Оникиенко из Бурлинского района почти тридцать лет проработала оператором связи и не предполагала, что когда-нибудь станет профессиональной швеей.

- Найти работу по моей специальности сейчас сложно, - сообщила Татьяна Вячеславовна. - Поэтому, когда в службе занятости предложили переобучиться на швею, чтобы работать в ателье, я с радостью согласилась. Заказов много, без работы мы не сидим: перешиваем, ремонтируем, реставрируем одежду, шьем на заказ. Шить мне нравилось с детства, так что новая профессия пришлась по душе.

Комментарий

Елена Чувашова, замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения:

- В Алтайском крае с начала года в рамках проекта "Старшее поколение" к обучению приступили более 1,4 тысячи человек предпенсионного возраста, почти половина из них уже закончила учебу. Всего в крае в этом году такое переобучение пройдут около двух тысяч человек, что в два раза больше, чем планировалось сначала.