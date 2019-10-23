Выход на международный рынок - наверное самая амбициозная и сложная задача для представителей малого и среднего предпринимательства (МСП). Многие просто не представляют, как к этому подступиться. А между тем существуют два национальных проекта, в числе главных целей которых значится как раз наращивание экспортных возможностей субъектов МСП.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предусматривает, в частности, очень важный для России базовый показатель: доля экспорта субъектов МСП в общем объеме несырьевого экспорта должна увеличиться с 8,6 в 2017 году до 10 процентов в 2024 году. Надо понимать, что при этом запланирован и рост общего объема поставок на внешние рынки, доступных для малого и среднего бизнеса. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" предусматривает достижение объема экспорта несырьевых и неэнергетических товаров в размере 250 миллиардов долларов в год, в том чис-ле продукции агропромышленного комплекса - 45 миллиардов долларов, а также экспорта оказываемых услуг в размере 100 миллиардов долларов.

Как найти свое место в этих гигантских оборотах? Для этого достаточно обратиться к специалистам, в обязанности которых входит помощь потенциальным экспортерам. В Новосибирской области вот уже несколько лет работает специализированный Центр поддержки экспорта (ЦПЭ), структурное подразделение ГУП "Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства" (www.export54.ru). Здесь, конечно, не будут делать за вас основную работу - пре-вращение продукции или услуги в конкурентоспособное предложение, в этом вы сами должны постараться. Но ЦПЭ оказывает широчайший спектр консультационных, информационных и организационных услуг - от базовых юридических, финансовых и налоговых консультаций до организации и оплаты вашего участия в международных выставках.

- Наш ЦПЭ способен организовать сопровождение экспортера от начального этапа до заключения внешнеторгового контракта или подписания договора о намерениях, - поясняет руководитель Цент-ра поддержки экспорта Новосибирской области Сергей Иванов. - Мы консультируем по самому широкому спектру вопросов, проводим бизнес-обучение, обеспечиваем участие в зарубежных ярмарках и бизнес-миссиях. С нашей помощью на достижение результата уходит меньше ресурсов, а шансы на успех - гораздо выше.

Ежегодно в ЦПЭ обращаются сотни предпринимателей. И многие из них именно с помощью Центра поддержки экспорта вышли на международный рынок. Например, сибирская компания "БроТЕХ" поставляет свои бродильные установки в Австралию, Китай и ближнее зарубежье уже не первый год.

Производитель бытового вентиляционного оборудования компания Vakio второй год работает с зарубежными партнерами, которых нашла с помощью ЦПЭ. Совсем недавно очень выгодные зарубежные контакты заключил производитель здорового питания ООО "Диа-Веста". Главное, что отмечают новосибирские предприниматели, - высочайший уровень деловых партнеров, встречи с которыми обеспечивает ЦПЭ. В рейтинге, который составляет Российский экспортный центр, координирующий работу всех ЦПЭ страны, Центр поддержки экспорта Новосибирской области уже три года подряд входит в десятку лучших.

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